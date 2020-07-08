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Сам дал - сам взял: лауреаты премии Бердымухамедова перечисляют зарплату в призовой фонд

Победителей конкурса Türkmeniň Altyn asyry («Золотой век туркмен») среди работников культуры Туркмениcтана до награждения просят перечислить в призовой фонд свои зарплаты за два месяца.


Об этом изданию «Хроника Туркменистана» рассказали два обладателя премии прошлых лет, а источник «Ферганы» подтвердил, что в нынешнем году была такая же практика.

Лауреаты рассказали, что их заранее приглашали в Министерство культуры и предлагали перечислить деньги на определенный счет. Есть ли возможность отказаться, собеседники издания не уточнили. 

Средняя зарплата работников культуры в стране составляет около 2-2,5 тысячи манатов ($570-715 по официальному курсу). 

Источник «Ферганы» подтвердил информацию о формировании призового фонда премии из взносов конкурсантов. По его словам, организаторы собирали деньги не только с тех, кого в итоге признают победителем, но и вообще со всех участников. 

«Как в лотерее — скидываются все, но награждаются избранные», — сказал собеседник агентства.

По словам прошлогодних победителей, награда многими лауреатами считается престижной и несет многочисленные косвенные выгоды — ее обладателей приглашают на государственные торжества, телевидение, в заграничные поездки в составе делегаций. Также их зовут в качестве «генералов» на свадьбы, где угощают и дарят подарки.


В этом году премии Türkmeniň Altyn asyry были вручены в конце июня. Официальной наградой премии считается «золотая цепочка президента Туркменистана» и 3,5 тысячи манатов ($1 тысяча). Оркестры и танцевальные ансамбли получают по 10,5 тысячи манатов ($3 тысячи). Самые большие награды — 70 тысяч манатов ($20 тысяч) отдают крупным бригадам предприятий, изготавливающих ковры.

Общий призовой фонд премии составляет 574 тысячи манатов ($164 тысячи). 

Согласно постановлению главы государства эти средства перечисляются из его личного благотворительного фонда. В этом году среди награжденных оказался внук президента Керимгулы Бердымухамедов, исполняющий песни на стихи своего деда.
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