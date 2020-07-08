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Письмо Бабарико из изолятора КГБ - фотофакт

Претендент в президенты, находящийся за решеткой, прислал письмо в свой штаб.

«И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает :) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!», — написал в письме Виктор Бабарико, который, как и его сын Эруард (руководитель штаба потенциального кандидата), находятся в "американке".


Оба они, напомним, признаны политзаключенными.
Источник: gazetaby.com
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