Письмо Бабарико из изолятора КГБ - фотофакт

«И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает :) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!», — написал в письме Виктор Бабарико, который, как и его сын Эруард (руководитель штаба потенциального кандидата), находятся в "американке".









Оба они, напомним, признаны политзаключенными.