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Сталинские пытки во время административного ареста. Ольга Николайчик рассказала о 22 днях в карцере

Общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик задержали 7 июля во время пикета по сбору подписей на Комаровском рынке.

Сталинские пытки во время административного ареста. Ольга Николайчик рассказала о 22 днях в карцере
Всего за участие в различных «несанкционированных акциях» женщине насчитали 58 суток административного ареста. 7 июля, ровно через месяц после задержания, она внезапно вышла на свободу. Но ее могут арестовать в любой момент и отправить "досиживать" 28 суток

Как передает Белсат, нынешнее освобождение стало неожиданностью даже для нее самой. За месяц ареста 22 суток она провела в ШИЗО. Условия там очень жесткие.

«Это одиночка, всего две камеры на этаже. Бетонный мешок, очень холодно и влажно. Не водили 30 суток в душ. Не давали даже причесаться», — вспоминает Ольга.

Передачи ей тоже не давали — даже книги и очки. В ШИЗО было так холодно, что ночью было невозможно уснуть, и Ольга ходила, чтобы согреться. Она даже заболела там. Когда из-за аварии отключили горячую и холодную воду, администрация выдавала 2 литра в день. Литр для питья, и литр – на бытовые нужды: смыть унитаз, постирать белье. На прогулку Ольгу выводили раз в 5-6 суток.

«Конечно, если долго сидишь на табуретке 20×20 сантиметров и на шконке, прибитой к стенке, то и два шага трудно сделать», – рассказывает Ольга.

«Это не наказание, это давление»

«Мне постоянно виделась смерть моих друзей», – говорит она.

Ольга говорит, что это было не наказание, но давление. Ее лишили всего.

«Меня спасло, что перед тем, как меня перевели в ШИЗО, я сумела схватить две теплые кофты. Иначе я бы просто сдохла там от холода. Ни матраса, ни белья даже не было», – рассказывает об условиях Ольга.

Наказали не только активистку, но и ее соседок. Вспоминает, что одна из них, россиянка, жаловалась, что условия из-за политических заключенных очень ухудшились. Но белорусы не дали себя в обиду.

«Белоруски сказали ей: «Езжай в Москву, тебя там Жириновский, которого ты любишь, встретит. А мы будем с Олей».

Однако в заключении активистка не сдавалась: придумывала рассказы и документальный сценарий. Думала и о планах на будущее.

«Пока буду заниматься тем, чем и раньше», – обещает она.


Они все боятся

Илона Прокопович, дочь Ольги Николайчик, возмущена отсутствием информации 

«Они день не говорили, где моя мамочка. Я звонила во все РАУСы, узнавала. Второй раз ее тихо судили, мне опять не сказали. Хотя я звонила и спрашивала. Мне ответили, что суда не будет. Я думала, что маму выпустят и поехала ее встречать. Но ей дали очередные 15 суток. Повсюду обман!», – возмущается Илона.

Вероника Мищенко, член «Народной Громады», вместе с Ольгой Николайчик отсидела 30 суток. Она считает, что это был первый случай, когда женщинам давали такие сроки.

«Для меня это был первый административный арест. И они пытались показать все. Спали на голых досках, пытались подселить не очень адекватных соседей», – рассказывает женщина.

Вероника говорит, что и среди администрации ЦИП мнения разделились.


«Я ночью проснулась от их разговоров. Спорили, говорили: «Посмотрим, что будет осенью». Они все тоже заведены. Они все боятся», – говорит она.

По данным правозащитного центра «Весна», 125 человек получили в общей сложности 1800 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования.

Ранее о нечеловеческих условияхЮ специально созданных для "политических" в изоляторе на Окрестина заявлял находящийся там политик Павел Северинец. В знак протеста он даже порезал себе руку
"Белорусский партизан"
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