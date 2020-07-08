



Сегодня начал работу сайт с инструкциями для тех, кто планирует участвовать в качестве независимого наблюдателя. Волонтёры инициативы отмечают, что кандидаты в наблюдатели получат поддержку на каждом этапе: от сбора подписей для выдвижения до подготовки документов о нарушениях, если нарушения будут.





«Несмотря на то, что практически всем кандидатам из трёх тысяч человек, подавших заявки на участие в участковых избирательных комиссиях, было отказано, мы не считаем это поражением. От нас ждут апатии и потери веры в саму возможность отстоять свои права — и мы отвечаем новой инициативой. Люди как никогда массово заявили о своём праве участвовать в избирательном процессе, показав, что выборы — это совсем не чужой монастырь», — отметили активисты.





Одна из главных задач кампании — набор граждан в наблюдатели. Важнейшая цель — впервые обеспечить наблюдателями все участки страны на все дни выборов, включая этап досрочного голосования.





«Мы не верим в слова “это всё бессмысленно, и ничего не изменится”. Мы верим, что будущее определяем мы сами. Да, мы видим предвзятость и ограничения при отборе в избирательные комиссии — но мы прорабатываем все возможные законные сценарии включения граждан страны в избирательный процесс. Мы предлагаем начать с простого: собрать самое большое количество наблюдателей за всю историю Беларуси и предотвратить любые нарушения наших прав,» — сказали организаторы инициативы.