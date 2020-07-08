Но Олег утверждает, что не знает Татьяну Ивановну и за нее не подписывался, а в листе стоит поддельная подпись. В связи с этим он подал заявление в милицию.





Олег рассказывает, что увидел себя в списке благодаря тому, что его знакомый судился после того, как ему отказали в членстве в УИК, и он сфотографировал эти бумаги, когда их показывали в суде.





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Плащинская Татьяна Ивановна действительно числится в списке членов УИК на 90-м участке в Заводском районе. Она заседает в УИК как минимум с 2010 года. В 2010 году она выдвигалась от коллективов отделов кадров, юридической работы, делопроизводства, бухгалтерии ОАО «Белметалл», в 2012 — от граждан путем подачи заявления, в 2014 — от «Белорусского союза женщин».





6 подписей внизу в нем оказались в феврале, хотя в это время собирать подписи за выдвижение в члены УИК еще было нельзя. Как отмечает the-village, список в целом выглядит странно —





Мы, конечно, не подчерковеды и не станем утверждать это наверняка, но, глядя на заявление избирателей о выдвижении некоей Плащинской, складывается впечатление, что заполнялось оно одним человеком, который за всех и расписывался, а это, кстати, называется подделка документов, что уголовно наказуемо.



