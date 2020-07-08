Они предложили активисту ”выйти и поговорить". О целях разговора ничего не сообщали, передает spring96.org





В ответ на категорическое требование представить повестку, двое из них на автомобиле уехали почему-то в Первомайский РУВД и вскоре привезли повестку Дмитрию Полиенко, в которой указано, что явиться нужно в 15 часов 8 июля для проведения “проверочного мероприятия” в Московский РУВД.





Оставив повестку Насте сотрудники милиции уехали.





Все утро Анастасия вела видеозапись разговора, который размещен в фейсбуке.





В этот же день в суде Первомайского района в 10.00 началось рассмотрение административного дела Дмитрия Полиенко по статье 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Причиной составления протокола стало фото с кастрюлей, которое он выложил в социальные сети. Дело рассматривает судья Анастасия Лейковская. В зале находятся конвойные.





Полиенко утверждает, что милиция не ознакомила его с материалами дела и не объяснила суть правонарушения. На это он вместе с адвокатом подал жалобу.





Полиенко ознакомился с материалами дела только в суде. Во время ознакомления сотрудник милиции Сергей Астафьев грубо сорвал с рюкзака Дмитрия плакат с надписью "Таких как я 97%".









В результате судья направила протокол на доработку. Но "доработка" состоялась прямо в здании суда во время перерыва. Милиционеры заблокировали в коридоре суда всех присутствующих - и Полиенко, и его адвоката, и слушателей, чтобы никто не мог выйти. И очень быстро переписали протокол.





После этого в нем было написано то, что Дмитрий разместил призыв в социальных сетях к флешмобу: 23 июня призвал выходить вечером на балкон и греметь кастрюлями.





После этого всех загнали обратно в судебный зал.





Когда заседание снова началось, адвокат ходатайствовал о рассмотрении жалобы на неознакомление с материалами дела. Судья согласна и дает 20 минут на перерыв. Тогда наконец коридор открывается и все желающие выходят из здания суда. Продолжение назначено на 11.30.





После перерыва Дмитрий сказал, что все равно не согласен с протоколом и отказался дальше участвовать в судебном заседании. Он направился к выходу, но в коридоре его схватили 6 сотрудников ОМОНа и насильно потащили в милицейскую машину. Дмитрия увезли в неизвестном направлении на серебристой "шкоде". И это при том, что процесс еще не закончился.









Через полчаса Дмитрия Полиенко привезли обратно в суд. Он говорит, что омоновцы его избили.





Однако заседание продолжилось. Свидетелем выступает майор из Первомайского РУВД Иван Квачан, который якобы увидел пост на странице Полиенко с призывом к участию во флешмобе. Судья объявила перерыв для принятия решения.





Во время перерыва Дмитрию не дали выйти из здания суда, и снова завели в машину с омоновцами. Он успел сообщить правозащитникам, что его возили в Московский РУВД (по той самой повестке, которую вручили утром) и опросили в рамках возбужденного уголовного дела по оскорблению сотрудника милиции.





После перерыва судья озвучила решение - 15 суток ареста.