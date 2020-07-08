



Такое мнение в комментарии "Белорусскому партизану" высказал директор аналитического центра EAST (Варшава) Андрей Елисеев.





– Группа из более 30 депутатов Европарламента направила руководству Европейской комиссии письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести санкции в отношении белорусского руководства. На ваш взгляд, насколько реалистична реализация такого сценария? В чем могут выражаться возможные санкции?





– Решение касательно санкций должно быть принято Советом ЕС в лице министров иностранных дел стран ЕС, а они традиционно более сдержанны в своих оценках и действиях, нежели Европарламент.





В целом, набор возможных санкций такой же, каким он и был прежде: запрет на въезд, замораживание финансовых средств отдельных лиц и компаний, ими контролируемых.





Санкции могут принять более изощренные формы лишь в случае количественного и качественного роста масштаба репрессий.





В связи с тем, что в настоящее время в действии большая геополитическая игра и противостояние Запада и России лишь нарастает, вероятность введения санкций многократно уменьшается.





Напомню, что в 2015-м ЕС снял санкции в отношении представителей ЦИК за нарушения избирательного процесса и в отношении правоохранительных органов и госчиновников за нарушения прав человека – в качестве поощрения некоторых либеральных тенденций, которые имели место в то время. Не в меньшей степени это произошло в качестве бонуса по сугубо геополитическим соображениям.





Повторно ввести санкции Евросоюзу будет очень сложно, поскольку понадобится согласие всех стран-членов. Это довольно маловероятно, особенно если вскоре после выборов политзаключенных освободят и если репрессии не обретут более широкие и жесткие формы.





– Как в целом события президентских выборов повлияют на отношения официального Минска с Западом?





– По большому счету, Лукашенко в отношениях с соседями применяет уже крайний аргумент. Кремль он стращает тем, что в случае любого другого президента Беларусь "уйдет на Запад".





А Запад он убеждает, что любые санкции лишь толкнут Беларусь в более крепкие объятия России. То есть, всем продвигается статус-кво как альтернатива "большему злу".





Естественно, репрессии уже отрицательно сказываются на отношениях с Западом. Он был готов оказать Минску поддержку в сфере энергетической безопасности и других, ожидая более-менее приемлемого поведения во внутренней политике.





Своими репрессивными действиями белорусские власти также подрывают попытки внушить западным дипломатам свою способность играть великую миротворческую роль в регионе.





Власти страны, отказывающие своим гражданам в праве на мирный протест и нарушающие их основные права и свободы, в современном мире не могут рассчитывать на продвижение в качестве сколько-нибудь серьезного миротворца.









– Какую оценку, на ваш взгляд, в целом Запад вынесет президентским выборам в Беларуси, если ничего кардинально не изменится?





– События предвыборной кампании уже негативно сказались на нормализации отношений с Западом, теперь иллюзий насчет внутриполитической либерализации в Беларуси лишены и те западные политики, которые относительно недавно имеют дело с Беларусью.





На данный момент западным правительствам и авторитетным международным организациям предельно ясно, что реального избирательного процесса в Беларуси нет.





Более того, учитывая репрессии в отношении претендентов на президентский пост и их соратников, блогеров, активистов и простых граждан, а также предельно одностороннее освещение событий государственными СМИ, провокационные действия различных госорганов – даже в фантастическом случае открытого и честного подсчета голосов, выборы уже не получат оценку свободных и справедливых.





ОБСЕ будет вынуждено зафиксировать откат назад. В 2015-м году международная миссия в своем финальном докладе упомянула "некоторые положительные улучшения", чтобы скрасить отрицательную оценку процесса подсчета голосов. В этом году хоть какие-то положительные оценки притянуть за уши объективно будет намного сложнее.





Вместе с тем я не исключал бы, что белорусские власти в случае появления неопределенности насчет подконтрольности процесса на более позднем этапе президентской кампании, рассмотрят все возможные сценарии – вплоть до введения ЧП и переноса выборов.