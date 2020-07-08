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Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина

Журналист озвучил самых лояльных, по его мнению, сторонников действующего главы государства


Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил о том, что директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев — возможные преемники Владимира Путина на посту президента России. 

В ходе разговора, опубликованного на YouTube-канале Гордона, Венедиктов назвал Нарышкина и Медведева одними из самых лояльных сторонников действующего российского лидера и его вероятными преемниками.

С точки зрения Венедиктова, обоих держат в резерве, а о том, что Нарышкин — возможный преемник главы государства, свидетельствует то, что он полностью выведен из-под критики.

«Кто позволит себе критиковать главу разведки?» — задался вопросом главред «Эха Москвы».

Кроме того, журналист высказал мнение, что новое правительство РФ подрастает в московской мэрии, которую Венедиктов назвал яслями на вырост.

Во время той же беседы Венедиктов назвал теле- и радиоведущего Владимира Соловьева циничным прожженным торгашом в плохом смысле этого слова, который стремится к тому, чтобы стать привилегированным интервьюером Путина — подобострастной, вылизывающей подставкой для микрофона.
Источник: mk.ru
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