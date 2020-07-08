"То, что происходит, находится вне зоны нашего понимания". В штабе Бабарико рассказали, как собираются вести кампанию дальше
В штабе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико рассказали, как будут вести избирательную кампанию с случае, если Виктор Бабарико будет удерживаться за решеткой. А пока сам претендент в СИЗО КГБ читает Короткевича и работает с Конституцией.
На площадке Press Club Belarus 7 июля прошла онлайн-встреча журналистов региональных изданий с членами штаба претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. В числе участников был и корреспондент «Сильных Новостей». На вопросы отвечали координатор Мария Колесникова и юрист Максим Знак.
Напомним, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий штаб, с 18 июня находятся в СИЗО КГБ. Обоих обвиняют в экономических преступлениях. Несмотря на это, штаб продолжает свою работу и не собирается, что называется, сдаваться.
«Агитационную кампанию мы собираемся проводить таким образом. У нас есть около 30 доверенных лиц. Это люди со специальным статусом, они имеют право от лица кандидата ездить по стране, имеют право получать разрешения для встреч с избирателями», — рассказала Мария Колесникова.
Также она сообщила, что в инициативной группе «нет одной медийной фигуры, которая может представлять штаб» и заметила, что «каждый гражданин Беларуси может агитировать за своего кандидата и помогать проведению агитационной кампании».
Понятно, что это при условии, что Виктора Бабарико зарегистрируют. А если откажут?
— У нас есть политический трек и есть юридический, — сказал Максим Знак. — Что касается юридических шагов, то они вполне понятны. Сперва необходимо понять, по какой причине будет отказ в регистрации, исследовать доказательства, которые будут приложены, если они будут, и, безусловно, обжаловать. Заявление подается в трехдневный срок и рассматривается в течение пяти дней.
Что касается действий с проведением кампании, если решение об отказе в регистрации не отменят, то мы будем смотреть на тех, кого зарегистрируют кандидатом, и в зависимости от степени взаимодействий с их штабами будем принимать решение о продолжении участия в кампании.
На вопрос «Сильных Новостей», что будет делать штаб в случае регистрации кандидатом Виктора Бабарико, который находится в СИЗО и фактически изолирован от важной части кампании, юрист ответил:
— Если регистрируют, то мы с удовлетворением воспринимаем этот факт и приступаем к ведению агитации в той степени, с которой ее можно будет вести. Также примем усилия для изменения меры принесения, чтобы кандидат имел реальную возможность осуществлять предвыборную кампанию.
Действительно, особого статуса в рамках уголовного дела статус кандидата не дает, но сама по себе мера пресечения определяется исходя из целого комплекса: это и домашний арест, и поручительство, и подписка, и залог. Есть разные варианты, мы будем предлагать такие варианты, которые могут обеспечить все задачи, стоящие перед следственными органами, но при этом, чтобы не были ущемлены избирательные права кандидата и граждан Беларуси.
То, что сейчас происходит, не находится в зоне нашего понимания. Это касается уголовного дела: есть ли доказательства, какие они, мы это знать и комментировать не можем. Но если ситуация не изменится, даже если кандидат будет находиться под стражей, все равно существуют способы ведения агитационной кампании как доверенными лицами кандидата, так и любым гражданином.
— Но ведь есть Избирательный кодекс, который гарантирует кандидатам в президенты равные права. О каких равных правах можно говорить, если кандидат в СИЗО?
— С этой точки зрения ситуация уникальная, конечно, мы будем использовать и эту аргументацию для изменения меры пресечения. Безусловно, мы будем настаивать, чтобы равные права были предоставлены. Это касается и доступа к прессе, штабу, доверенным лицам.
Я как юрист понимаю, что если просто в лоб говорить: «Вы должны немедленно прекратить уголовное дело», не зная, в чем содержание этого дела, не видя доказательств, то это заранее обреченная на провал попытка. Поэтому мы будем действовать теми способами, которые, с нашей точки зрения, являются наиболее вероятными для достижения успеха и проведения агитации.
— И еще один момент. В случае регистрации каждому кандидату выдается удостоверение. Я правильно понимаю, что этот документ вручается лично главой ЦИК?
— Есть много моментов, что должен делать кандидат после регистрации. Даже предвыборная программа должна быть подписана лично кандидатом и передана для размещения в СМИ, удостоверение, право выступать по телевидению и радио... С каждым этим моментом мы, безусловно, будем обращаться, но все зависит от статуса в уголовном деле.
Давайте, пока не будем забегать вперед. Сейчас у нас первая понятная задача — регистрация кандидата. Следующая задача — возможность обеспечения полноценного участия в избирательной кампании. Формы для этого есть, даже если заведено уголовное дело, и мы будем их использовать.
Однако неполучение удостоверения кандидата, на мой взгляд, либо непредставление программы в случае, когда у лица есть уважительная причина не являться, что может произойти, не являются основанием для снятия с президентской гонки. Да, это неприятно, но это не угроза для кампании в целом.
— Весь пакет документов для регистрации Бабарико был собран и сдан. А сейчас идет процесс ожидания, что скажет ЦИК?
— Все документы были поданы в самом начале, как только появилась возможность. Все они были приняты ЦИК. Сейчас идет проверка, с результатами которой нам разрешат ознакомиться утром 13 июля, а 14 июля узнаем результат.
Бабарико в СИЗО КГБ читает Короткевича и работает с Конституцией
Тем временем сам Виктор Бабарико в СИЗО КГБ держится хорошо, читает белорусскую прозу, его водят на процессуальные действия в рамках следствия, сообщил Sputnik его адвокат Дмитрий Лаевский.
"Виктор Дмитриевич здоров и держится хорошо. В СИЗО он читает белорусскую прозу, прежде всего Короткевича. Работает с редакциями Конституции Беларуси", - рассказал адвокат.
По его словам, в СИЗО экс-банкир также читает стихи Бродского, книги Маши Трауб, другую литературу.
Адвокат отметил также, что передача литературы занимает немало времени и производится в рамках специальной процедуры.
"Поэтому Виктор Дмитриевич не может получить всю литературу так быстро, как хотелось бы, но мы работаем над этим", - отметил адвокат Лаевский.
Защитник также рассказал, что в минувший вторник адвокаты встречались со своим подзащитным.
"Вчера мы были не в СИЗО КГБ, но виделись с ним в рамках процессуальных действий, которые проводил следователь", - рассказал адвокат.
При этом он напомнил, что следователь КГБ, который ведет дело, взял с адвокатов подписку о неразглашении, поэтому рассказывать о том, какие следственные действия были проведены с участие обвиняемого, нельзя.
Лаевский также пояснил ситуацию с обжалованием в суде меры пресечения в отношении Бабарико - ранее суд Центрального района Минска не отпустил Бабабарико из СИЗО, Мингорсуд счел это решение законным. По словам адвоката, они еще не обжаловали через Верховный суд данное решение Мингорсуда.
"По белорусскому законодательству, чтобы обратиться в Верховный суд, нужно пройти уровень председателя Мингорсуда. Поэтому не все так быстро", - пояснил Лаевский.
Он также напомнил, что в минувший понедельник была жалоба в генеральную прокуратуру на постановление о привлечении Бабарико обвиняемым по делу и на предъявление ему обвинения.
Дело Белгазпромбанка
Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств. Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка. На прошлой неделе Бабарико было предъявлено обвинение.
Происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.
Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты и задержанный 18 июня, заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка.
Ситуация вызвала международную реакцию: в Европарламенте и Еврокомиссии призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков, задержанных правоохранительными органами.
Обеспокоенность высказывали в связи с происходящим в рамках этой электоральной кампании и в Госдепе США – там призывали обеспечить всем претендентам на пост президента равные условия для участия в выборах.
"Белорусский партизан"
11:20 08/07/2020
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