Европарламент проведет дебаты по ситуации в Беларуси
Дебаты по ситуации в Беларуси запланированы в Европейском парламенте на четверг, свидетельствует расписание сессии ЕП.
Со среды по пятницу в Брюсселе состоится очередная сессия Европарламента.
Среди пунктов, которые планируют обсуждать европарламентарии – ситуация в Беларуси. В четверг по этой теме депутаты проведут дебаты.
Перед дебатами с докладом по международным отношениям и ситуацией с правами человека выступит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Кроме Беларуси, обсуждать европарламентарии и разрастающийся конфликт между Турцией и Францией.
В целом же главной темой сессии Европарламента станет экономическое и социальное восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса. Основным докладчиком по теме выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Запланировано обсуждение и других тем.
Ранее Европарламент выражал обеспокоенность ситуацией в Беларуси перед выборами. Более 30 депутатов подписали обращение с призывом ввести в отношении официального Минска новые санкции.
Задержания ряда политиков и активистов также вызывали обеспокоенность в Европейской комиссии.
Высказывались с призывом отказаться от жестких мер против демонстрантов и участников электоральной кампании и спецдокладчики ООН.
Источник: sputnik.by
11:13 08/07/2020
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