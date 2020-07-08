Европарламент проведет дебаты по ситуации в Беларуси





Со среды по пятницу в Брюсселе состоится очередная сессия Европарламента.





Среди пунктов, которые планируют обсуждать европарламентарии – ситуация в Беларуси. В четверг по этой теме депутаты проведут дебаты.





Перед дебатами с докладом по международным отношениям и ситуацией с правами человека выступит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.





Кроме Беларуси, обсуждать европарламентарии и разрастающийся конфликт между Турцией и Францией.





В целом же главной темой сессии Европарламента станет экономическое и социальное восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса. Основным докладчиком по теме выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель.





Запланировано обсуждение и других тем.













Задержания ряда политиков и активистов также вызывали обеспокоенность в Европейской комиссии.





Высказывались с призывом отказаться от жестких мер против демонстрантов и участников электоральной кампании и спецдокладчики ООН.