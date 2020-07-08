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Европарламент проведет дебаты по ситуации в Беларуси

Дебаты по ситуации в Беларуси запланированы в Европейском парламенте на четверг, свидетельствует расписание сессии ЕП.


Со среды по пятницу в Брюсселе состоится очередная сессия Европарламента.

Среди пунктов, которые планируют обсуждать европарламентарии – ситуация в Беларуси. В четверг по этой теме депутаты проведут дебаты.

Перед дебатами с докладом по международным отношениям и ситуацией с правами человека выступит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме Беларуси, обсуждать европарламентарии и разрастающийся конфликт между Турцией и Францией.

В целом же главной темой сессии Европарламента станет экономическое и социальное восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса. Основным докладчиком по теме выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Запланировано обсуждение и других тем.


Ранее Европарламент выражал обеспокоенность ситуацией в Беларуси перед выборами. Более 30 депутатов подписали обращение с призывом ввести в отношении официального Минска новые санкции.

Задержания ряда политиков и активистов также вызывали обеспокоенность в Европейской комиссии. 

Высказывались с призывом отказаться от жестких мер против демонстрантов и участников электоральной кампании и спецдокладчики ООН.
Источник: sputnik.by
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