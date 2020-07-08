Трехэтажный дом был построен в 2017 году. Он разделен на две четырехкомнатные квартиры по 253 квадратных метра. Каждую из них по договору дарения получили члены семьи главы МЧС Владимира Ващенко. Одна из них на днях была выставлена на продажу, о чем сообщил накануне tut.by





В объявлении было сказано, что на первом этаже находятся гостиная с кухней, санузел, кабинет и выход на участок. На втором этаже дома расположены три жилые комнаты с террасами, кладовая и санузел. Есть оборудованный подвал с двумя кладовками, а также гараж.





На одном из фото виден теннисный стол. Известно, что глава МЧС увлекается настольным теннисом и занимает призовые места в любительских турнирах.





Газон засеян травой, выложены дорожки, есть клумбы с цветами и прямой выход к водохранилищу Дрозды.





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После того, как эта информация была накануне обнародована, сегодня утром объявление о продаже было удалено, а официальный представитель МЧС Виталий Новицкий заявил, что объект не продается.





Он сообщил, что этот дом строился более 8 лет. "В нем проживают дети и внуки министра, и он не продается", — сказал он.

















