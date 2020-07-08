Будут тянуть до последнего: регистрация кандидатов в президенты состоится 14 июля
Как сообщили Свабодзе в Центризбиркоме, регистрация кандидатов в президенты запланирована на 14 июля - это последний из возможных дней, предусмотренных графиком избирательной кампании.
По графику, время на регистрацию отведено с 5 по 14 июля. Однако специальное заседание комиссии назначили на крайний срок. В результате, в отличие от предыдущих избирательных кампаний, на агитацию за кандидатов останется менее месяца, 25 дней.
Документы на регистрацию сдали семь претендентов - Александр Лукашенко, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Виктор Бабарико, Сергей Черечань, Светлана Тихоновская.
После проверки было заявлено, что действительных подписей для регистрации не хватает у Валерия Цепкало. Однако сам он сказал, что будет добиваться повторного пересчета и сниматься с гонки не собирается.
10:04 08/07/2020
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