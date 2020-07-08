



По графику, время на регистрацию отведено с 5 по 14 июля. Однако специальное заседание комиссии назначили на крайний срок. В результате, в отличие от предыдущих избирательных кампаний, на агитацию за кандидатов останется менее месяца, 25 дней.





Документы на регистрацию сдали семь претендентов - Александр Лукашенко, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Виктор Бабарико, Сергей Черечань, Светлана Тихоновская.





После проверки было заявлено, что действительных подписей для регистрации не хватает у Валерия Цепкало. Однако сам он сказал, что будет добиваться повторного пересчета и сниматься с гонки не собирается.