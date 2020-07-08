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Петрушенко: Поиск внешнего врага – удобная мишень для отвлечения внимания от внутренних проблем Беларуси

Белорусские власти своими заявлениями о внешнем враге пытаются провернуть маневр по отвлечению внимания граждан от насущных проблем, которых в стране предостаточно.

 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член партии «Справедливый мир», экс-народный депутат СССР Николай Петрушенко, комментируя заявление Геннадия Давыдько о «врагах Беларуси».

По его словам, нынешняя избирательная кампания не принесла ничего нового - «всё новое хорошо забытое старое».

«К примеру, откроем очень старый учебник по истории СССР. Вспомним причины русско-японской войны? Как нам объясняли, царское правительство кровью солдат и матросов стремилось отвлечь внимание от внутренних проблем... Точно так же и ныне поиск внешнего врага или внутренний враг любого политического режима - не только в Беларуси - весьма удобная мишень, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. А их в Беларуси вагон и маленькая тележка в придачу. Одна внешняя задолженность чего стоит - обслуживать займы мы можем лишь ценой новых кредитов... Да и строительство единого Союзного государство упёрлось в непреодолимое препятствие в виде личных амбиций сами знаете кого», - пояснил он.

С другой стороны, обращает внимание Петрушенко, Давыдько ничего не приукрашивает, не смягчает и даже не переводит стрелки.

«Анализ внутриполитической ситуации в Беларуси в преддверии выборов, вернее голосования, убеждает, что так называемая Пятая колона реально имеет место быть и её цель - прозападеый вектор, вступление в ЕС, где дяди из Политбюро не особенно считаются с суверенным правом мелких стран. Сомневающихся в этом прошу обратиться к тексту соглашения, подписанного со странами ЕС и ЕвроАтом (этого субъекта, поставившего отдельно свою подпись, мало кто знает)... Опять же, война, а равно внешняя угроза - это всего лишь проведение политики именно насильственными методами...А потому Лукашенко прав. И Давыдько прав...Иное дело, что им уже никто не верит, и не поверит», - подытожил он.

Напомним, что председатель объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько во время встречи с «активом» Могилевской области заговорил о «врагах народа». Так, он заявил о том, что отечественную Интернет-площадку сегодня заняли враги государственности. О врагах Беларуси извне неоднократно говорил и сам Александр Лукашенко с наступлением президентской кампании.
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