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Лукашенко назначил уроженца Крыма руководить военной разведкой Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил.


Согласно указу, генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления – заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение Министра обороны, пишет "Телеграф".

На его должность назначен начальник управления территориальной обороны – замначальника Генштаба генерал-майор Руслан Косыгин.

Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Руслан Косыгин родился 28 июля 1968 года в Ялте Крымской области Украинской ССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище в 1989 году, после чего был направлен для прохождения службы в Беларусь. До 2001 года служил в 193-й танковой дивизии (в дальнейшем 193-й БХВТ). После окончания Военной академии Беларуси служил в различных должностях в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил.

В 2007 году назначен на должность начальника оперативного отдела – заместителя начальника штаба Северо-западного оперативного командования, проходил службу в должностях: заместителя начальника управления – начальника 1-го отдела 1-го управления, начальника четвертого управления главного оперативного управления Генштаба.


С сентября 2014 года – начальник информационно-аналитического управления Генштаба, с мая 2016-го — начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования, с февраля 2020-го — начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба.

Президент также назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба замначальника Генштаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на должность которого назначен полковник Александр Бас.
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