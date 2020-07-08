Шкляров: Правила пишутся на ходу

А кроме того, венграм грозит до трёх лет тюрьмы за нарушение карантина, и аж до пяти лет — за распространение ложной информации о коронавирусе и действиях правительства!

Поползновения против демократии замечены и в её оплоте — среди стран Европейского Союза. Больше всех шуму наделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добился того, чтобы парламент ввёл режим чрезвычайной ситуации, который даёт премьеру соответствующие чрезвычайные полномочия: он может издавать указы без оглядки на этот самый парламент.

Однажды президент Дутерте назвал конституцию Филиппин «куском туалетной бумаги» — символично, причём это было ещё до пандемии, то есть до того как туалетная бумага приобрела в глазах обывателя некоторую особую ценность.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сославшись на пандемию, закрыл национальные суды. В результате чего получил отсрочку перед рассмотрением в суде обвинений в коррупции, которые выдвинуты теперь против его самого.

Руководство многих стран сейчас получило расширенные полномочия, но они ограничены каким-либо сроком, чаще всего 2–3 месяца. Для Орбана же таких ограничений не ввели. И аналитики опасаются, что он их добровольно не отдаст: в 2016 году, во время миграционного кризиса, ему предоставили чрезвычайные полномочия в миграционной сфере. Назад он их так и не вернул.





Тринадцать стран — членов ЕС выразили «глубокую озабоченность» действиями Виктора Орбана: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция. Их представители считают, что новые полномочия в условиях пандемии должны быть пропорциональны угрозе и носить временных характер. Виктор Орбан не обратил на эту озабоченность большого внимания.





А премьер Сербии Ана Брнабик заявила, что сообщения о коронавирусе имеет право делать только государство: если кто-то будет публиковать свои сведения, государством ещё не подтверждённые, это может иметь «правовые последствия». Журналисты возмутились, что это вообще-то цензура — им угрожают тюрьмой за независимые репортажи. После чего Ана Брнабик пообещала отозвать распоряжение и извинилась.









О закручивании гаек в той или иной степени сообщают также из Иордании, Таиланда, Чили, Боливии (хотя там вроде уже дальше некуда) и США.





Война, эпидемия, природная катастрофа, теракт — это прекрасные поводы для политических лидеров, как чтобы показать себя во всей красе, так и чтобы захапать побольше власти. У кого-то хватит совести, чтобы эту власть, когда всё закончится, положить, откуда взял. Но многие только о такой возможности и мечтали, и ни за что добровольно с ней не расстанутся.





Предотвратить такое развитие событий, можно было бы введя «правила поведения» в чрезвычайных ситуациях, которые крайне сложно было бы нарушить даже самому властолюбивому правителю.





Например, если в стране введена чрезвычайная ситуация, дающая премьеру или президенту особые полномочия — запретить принятие новых законов. Пусть исполнительная власть справляется с помощью указов, постановлений и распоряжений, причём временного характера. Законы же надо принимать в спокойных условиях, когда на парламенты никто не давит, а граждане имеют возможность внимательно изучать, что именно там принимается.





Ковид — это конечно огромное потрясение для человечества в целом. Для ныне живущих поколений — небывалое по масштабу. Пандемия коронавируса развивается на наших глазах. Правила пишутся на ходу.





Эта эпидемия не только не идет к концу, возможно, мы даже от кульминации еще очень далеки. Как и далеки от понимания всех последствий изменения политической жизни в стране, в эпоху коронавируса.