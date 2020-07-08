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Месть за 3%? Власти решили заменить главного социолога Беларуси

Главный социолог Беларуси, директор института социологии НАН Геннадий Коршунов за полтора месяца до окончания контракта ушел в отпуск, из которого уже вернется только на другую работу.

Месть за 3%? Власти решили заменить главного социолога Беларуси
О своем уходе Коршунов уже уведомил своих подчиненных, сообщил тг-канал Артема Горбацевича.

В минувший понедельник Коршунов написал длинную объяснительную по требованию администрации президента, в которой раскрыл сразу несколько тем: зачем разгласил в СМИ апрельские данные социологии по Минску; почему не может прекратить утечки итогов соцопросов в телеграм; почему не обеспечил присутствие в публичном поле «правильных» социологических данных.

«Предоставление социологических данных средствам массовой информации сегодня не может привести к желаемому результату – стабилизации общественной жизни, вследствие низкого доверия к вышеуказанным данным. Их публикация вызовет волну огульной критики и нездоровое внимание активной части общества», - приводит тг-канал «Трыкатаж» цитату из объяснительной Коршунова.

На место Коршунова прочат более системного Владимира Литвиновича, который на данный момент занимает должность начальника информационно-аналитического управления Академии управления.

Согласно опросам института социологии, в марте-апреле 2020 года уровень доверия Лукашенко не превышал 24%, уровень доверия ЦИК – 11,1%, о чем Коршунов сообщил СМИ.
АФН
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