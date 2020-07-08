Известный экономист прокомментировал заявление Александра Лукашенко о реформах, высказанное на встрече 7 июля с активом Минска.





В частности, глава государства заявил: «Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что у нас есть».

«Перед нами очередной пример теоретической, логической и практической ошибки/заблуждения первого президента Беларуси, — пишет Ярослав Ромнчук.





Первое. Можно ли совершенствовать то, чего в стране нет? Ответ очевиден. Сегодня технологии IV промышленной революции быстро занимают мир производства товаров и услуг. Их никогда не было.





Можно, конечно, пытаться совместить корпуса, цеха и систему управления государственных, еще советских заводов и фабрик с новейшими технологиями. Можно поставить рядом с продвинутыми роботами кувалды и станки еще немецкого производства 1930-х, но зачем? Пропагандисты могут назвать это совершенствованием традиционного производственного уклада, но зачем же себя обманывать так явно?





Там, где искусственный интеллект, роботы, Big Data и блокчейн, нет места могущественной надстройке в виде концернов, холдингов и министерств. Можно, конечно, посадить на новейшие технологии кучу бюрократов, но они «съедят» все их преимущества, в том числе производительность труда.





В Беларусь с нуля нужно создавать правовые институты защиты прав частной собственности. Более чем 25-летний эксперимент по совершенствованию советской правовой системы для выполнения ей задач защиты собственности людей и компаний с треском провалился. «Совершенствование» формальных правовых институтов в среде блокировки принципов разделения властей, независимости судебной власти, свободы слова, а также политической конкуренции – это царство телефонного права, номенклатурно-силовых междусобойчиков и разделения людей/фирм на «своих» и «чужих».





В Беларуси с нуля нужно создавать систему управления рисками: пенсионными, для здоровья, на рынке труда, в отношениях с производителями товаров и услуг. Старая государственная пенсионная система банкрот. Она гарантирует лишь бедность. Государственная монополия на услуги в сфере здравоохранения – это реальная угроза жизни и здоровью людей. Нынешняя система защиты потребителей – это система издевательства над производителями и торговлей. Это питательная среда для коррупции. Потребитель здесь лишь для прикрытия.





Попытки «совершенствовать» государственную систему управления рисками лишь укрепили белорусского Левиафана, создали множество кормушек для бюрократов и источником освоения» чужих денег для номенклатурно-силового бизнеса. То же самое касается системы управления коммерческими активами. Она у нас осталась советской, сверхцентрализованной. В ней директор завода – это лишь один из десятков людей, которые реально принимают решения по операционному управлению производства. Над ним – куча начальников и контролеров. Можно ли ее совершенствовать или лучше взять международный институт корпоративного управления, который детально, тщательно описан и апробирован?





Вывод очевиден: нельзя совершенствовать то, чего нет.





В первую очередь необходимо радикально сократить функции и полномочия чиновников и органов государственного управления. Без этого процесс «совершенствования», как говорит Лукашенко, превращается в бесконечный номенклатурно-силовой междусобойчик разных группировок внутри власти. Распорядители и потребители чужого борются не за качество системы управления, а за надежное место как можно ближе к «телу» президента или доверенных шептунов из его близкого окружения.









В сельском хозяйстве можно создать еще кучу холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и даже сырьевых зон, но без решения проблемы собственности на землю, без создания равных условий для всех с/х производителей белорусский АПК останется иждивенцем на шее потребителей и налогоплательщиков.





В промышленности можно создать министерство промышленной политики, переклеить обои и изменить форму табличек на дверях чиновников. Но без изменения формы собственности, системы мотивации для управляющих, без реально действующего института банкротства и перехода собственности от должников/банкротов к кредиторам ничего не изменится.





В Беларуси практически нет ни одного института/системы, которые бы с большего соответствовали мировым стандартам. Ресурс совершенствования модели Совок/Госплан исчерпан. Вот основные тому подтверждения:









1) темпы роста экономики в 2010–2020 гг. (~1% ВВП в год). Это в 3–4 раза ниже, чем темпы роста мировой экономики,





2) начала глубокой рецессии в 2020-м, третьей за последние 10 лет,





3) ликвидация старых источников роста, усугубленная неподъемным налоговым и регуляторным бременем, а также запредельными транзакционными издержками,





4) накопление инвестиционных, управленческих ошибок внутри страны при блокировке института банкротства и ответственности за совершаемые ошибки,





5) ускорение оттока предпринимательского и человеческого капитала, падение качества рабочей силы внутри страны,





6) уровень зарплаты работников (в разы меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы),





7) растущее отставание Беларуси по производительности труда и качеству использования энергоресурсов,





8) острый кризис доверия в стране между государством, бизнесом и обществом,





9) критически низкий уровень качества государственного и корпоративного управления,





10) несоответствие системы образования и здравоохранения требованиям, которые предъявляет человеческий капитал, современные производители товаров и услуг.





Главная проблема Лукашенко, вернее наша с вами, в том, что первый президент Беларуси продолжает игнорировать науку «экономика», науку о человеческой деятельности (праксеология). Он игнорирует теорию экономического развития, продолжает считать, что в будущее можно шагать по советской матрице. Он верит в это, хотим мы этого или нет.





Лукашенко, вероятно, не кривит душой, когда заявляет: «Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои».





В его матрице восприятия мира самое хорошее для него и для ЗАО «Беларусь» — это





1) советские времена,





2) планирование пятилетками через мощный Центр (Госплан),





3) выбор распорядителями и потребителями чужого так называемых «точек роста».





Если в президентской кампании 2015 года Лукашенко в своей программе воспроизвел хотя бы на уровне программных тезисов целый ряд прогрессивных идей и положений, то сейчас мы наблюдаем скатывание его к управленческому, интеллектуальному статусу позднего Брежнева.





Это и есть настоящая белорусская трагедия начала 2020-х – the Belarusian tragedy. Это также результат качества, предательства, очковтирательства и наплевательства интеллектуальных, управленческих и экономический элит страны. Мы, как страна, еще никогда не были так близки к провалу. Как единая, национальная команда «Республика Беларусь».





Угроза здесь не в том, чтобы вылететь в низшую лигу стран или быть исключенным из международных организаций. Угроза — исчезнуть с карты мира. Отрицая реформы, упорствуя на советском прошлом, Лукашенко своими руками и действиями приближает страну к этой исторической пропасти».



