



"Мы направили документы в прокуратуру. Там информация по всем лжесвидетельствам, которые он (бизнесмен – ИФ) выносит на публику. Это гадкие мерзкие инсинуации, от которых большинство людей просто тошнит", - заявил он во вторник во время видеоконференции с избирателями.





Речь идет о строительстве дома в столичном микрорайоне Степянка, пояснил Цепкало. Бизнесмен предложил ему помочь в строительстве дома, однако выполнил часть работ очень некачественно (претендент на пост президента в качестве доказательств продемонстрировал фото в эфире). Конфликт дошел до уровня МВД и Генпрокуратуры.





Экс-глава ПВТ полагает, что пострадавшим от недобросовестного бизнесмена мог быть не только он, но и другие белорусские бизнесмены и компании.





"Насколько я знаю, он очень многих людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков", - отметил он.





Цепкало призвал всех пострадавших также обратиться за помощью в прокуратуру, либо в штаб самого Цепкало, чтобы объединить все свидетельства.









Как сообщалось, в июне текущего года МВД Беларуси начало доследственную проверку об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. По информации Генпрокуратуры, соответствующее заявление подано от гражданина Беларуси турецкого происхождения.





По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о Седате Игдеджи, компании которого участвовали в застройке территории Парка высоких технологий (ПВТ) в период, когда его администрацию возглавлял Цепкало.