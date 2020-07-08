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7 июля Александр Лукашенко проводит очередную встречу с активом — на этот раз в Минске. Ранее подобные встречи прошли в Гродно, Бресте, Солигорске и других городах.





Валерий Карбалевич, заметивший ранее, что глава государства все чаще апеллирует не к народу, а к чиновничеству. Почему избран именно такой формат общения, пойдет ли Лукашенко в народ, как в 90-х, и найдут ли отклик у белорусов предвыборные обещания властей? На эти и другие вопросы «Салідарнасці» ответил политолог, заметивший ранее, что глава государства все чаще апеллирует не к народу, а к чиновничеству.

— В Бресте руководитель страны встречался с людьми, протестующими против аккумуляторного завода, — напомнил политолог, отметив, что такие встречи сопровождаются жесткими ограничениями.





Уход в формат встреч с номенклатурой означает наличие системной проблемы: за двадцать пять лет после прихода к власти Лукашенко минимально контактировал с народом. Те же встречи с трудовыми коллективами выглядят срежиссированными — с тщательно подобранными людьми и заготовленными «правильными» вопросами.





— В такой ситуации откровенного разговора быть не может. Это системная ошибка авторитарного режима — отсутствие обратной связи с обществом. Отсюда, к слову, и ошибки, которые допускают власти и Лукашенко, переставшие чувствовать нерв жизни общества, — подчеркнул эксперт.









Особенностью этой кампании Валерий Карбалевич считает понимание властями того факта, что они не имеют сегодня поддержки со стороны большинства избирателей:





— Они эту поддержку потеряли. И, насколько я понимаю, они даже не пытаются эту поддержку вернуть, так как это безнадежно. И поэтому власти махнули рукой на народ.





По мнению собеседника «Салідарнасці», теперь не только судьба кампании, но и политическое будущее руководителя страны зависит от позиции номенклатуры:





— Теперь все зависит от того, как чиновники смогут организовать избирательный процесс так, чтобы получить очередные 80%. Это редкая ситуация, которая случается раз в пять лет, – когда Лукашенко более зависит от номенклатуры, чем она от него. Отсюда и апелляции к так называемому активу.





Еще один показательный момент — регулярные совещания с силовиками, отметил политолог.





Почему власти продолжают задабривать разуверившихся белорусов

Несмотря на утрату поддержки со стороны большинства, власти продолжают действовать по традиционной предвыборной схеме, считает эксперт. Так, вслед за повышением пенсий, Лукашенко подписал целый пакет распоряжений, затрагивающий вопросы зарплат, трудоустройства, жилищных кредитов и дорожного сбора:

— Как всегда перед выборами происходит то, что в политтехнологии называется «раздачей слонов». Какие-то льготы, дополнительные ресурсы, адресная помощь. Так поступают власти любой страны в период выборов.





Будет ли от этого электоральный эффект? Валерий Карбалевич сомневается в этом:





— Сегодня совершенно иная ситуация. Доверие общества к властям, госорганам и СМИ сильно снизилось. Такая социологическая закономерность, как спираль молчания, повернулась в другую сторону от Лукашенко. Я не думаю, что какие-то минимальные социальные обещания серьезно повлияют на ситуацию. Скорее наоборот. Думаю, повышение пенсии на 6% скорее возмутит пенсионеров.