Фигура речи, которую использует Лукашенко, отсылает обратно во времена БССР, когда поездка в Минск была великим событием для жителей небольших городов и уж тем более сельской местности, а само выражение «Ну это же минчане» носило завистливый и осуждающий (за нравы, суждения и или поведение) характер.





Сегодня Лукашенко, выступая перед активом Минска и говоря о коррупции, сказал: "Я ведь не витаю в облаках, понимаю, что происходит в стране. И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя?".









Выходит, что гомельчан или витебчан и уж 100% шкловян на нары не отправляют.





Или хвалясь о ПВТ, его выручке и десятках тысяч занятых, Лукашенко отметил: "А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо". Если понимать эту фразу буквально as is, то выходит, что все остальные жители страны, не работающие на предприятиях ПВТ, кормят свои семьи плохо или очень плохо, если сравнить уровни доходов. Но у Лукашенко эта фраза несет иной смысл: «И за что им там столько платят??? Не пашут, не сеют, в шахты не спускаются…»





Короче, минчане… И как он не старается годами назначать на руководящие должности выходцев из Могилевской области, которым по месту работы приходится жить в Минске, ни они, ни он сам минчанами не становятся.



