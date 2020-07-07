Парень вышел в центр города с плакатом и простоял меньше минуты — его почти сразу задержали. В изоляторе временного содержания (ИВС) на Гая гродненец пробыл трое суток и получил штраф — 20 базовых.





Александр родом из Гродно, но последние несколько лет работал в Польше дальнобойщиком. В декабре 2019 года он уволился и вернулся домой. Устроился разнорабочим на одном из предприятий города и стал получать зарплату в несколько раз меньше, чем за границей. Около 200 долларов.





— Это разве нормальная зарплата для 28-летнего парня? Это просто смешно, — говорит Александр. — Я хочу красиво одеваться, девушку сводить в ресторан или в кино. И, как нормальный человек, я хочу поехать на отдых. Но за такие деньги даже прокормиться трудно. Я ничего не могу себе позволить. Ситуация в стране заставила меня выйти. Я боялся, но переборол себя.





Александр Хват, 28 лет. Последние несколько лет работал в Польше водителем грузовика. «В Гродно я не мог найти работу водителем, без стажа двух лет никто не хотел меня брать».









На акцию солидарности 26 сентября Александр шел целенаправленно, при этом он пришел с плакатом: «Стоп таракан». К задержанию на сутки парень готов не был.





— В какой-то момент я понял, что должен выйти. Задал себе вопрос: что я сделал для этой страны, чтобы что-то изменить? Люди, которые за что-то боролись, уже сидят. Нам нужна солидарность. Я просто понял, что должен собраться с мыслями, взять плакат и выйти в центр города.





В тот день в центр города на пикет солидарности вышли два десятка человек. Александр был одним из них, он стоял возле облисполкома.





— Мне было очень страшно доставать плакат, но я развернул его. В какой-то момент ко мне подъехали два автозака, открылась дверь и оттуда выбежали три сотрудника ОМОНа. Схватили меня, как какого-то преступника, и кинули на пол в автозаке.





Александр говорит, что после задержания все время находился на полу автозака. Один из сотрудников спрашивал у парня, кто ему заплатил за выход с плакатом.





— Подошел, взял за волосы и ударил об стенку. Потом сказал: «Сколько тебе россияне заплатили?». Но никто мне ничего не платил, я вышел по собственной воле. Я ожидал, что начнут давить на меня, но не думал, что в такой жесткой форме».





В ИВС на улице Гая Александр пробыл трое суток. Он был возмущен условиями содержания.





— Ребята, которых забрали со мной в тот день, были готовы к суткам. У некоторых был чай в пакетиках, печенье, трусы, майка. У меня же ничего не было. Условия в ИВС — просто жесть, особенно когда курят внутри — нечем дышать. Нас даже не выводили на прогулку. Спать невозможно в этих четырех стенах.





Очень душно, туалет на виду у всех. Дико там, как с животными обращаются. Я был с Евгением Гринем (был задержан 26 июня) в камере и в первую ночь доставили к нам алкаша — дебошира, жена вызвала милицию на него. А через день привели 22-летнего парня, на него мама вызвала милицию.





Судили гродненцев за акцию солидарности 29 июня в РОВД Ленинского района. Был выездной суд.





— Привезли нас в 8 утра, а суд состоялся только в 15:00. В итоге мне дали 20 базовых (540 рублей): обвинили по двум статьям — неповиновение и несанкционированный митинг. С одной из статей я не согласен — как я мог оказывать неповиновение, когда меня схватили и потянули сразу в автозак. В милиции сказали: если еще раз в городе увидят, неважно при каких обстоятельствах, заберут.





После суток и суда Александр увидел видео и фотографии с моментом задержания. Кто-то даже писал в комментариях: «Один в поле воин» и «парень со стальными яйцами».





— Да, я решился и сделал это. Если сидеть дома на диване, то ничего не произойдет. Сегодня людей пугают, они боятся. Из-за всего этого у многих опускаются руки. Но нам нужен глоток свежего воздуха. Я хочу жить и работать в своей стране, а не куда-то уезжать.



