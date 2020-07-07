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Показательные выступления: как милиционеры наказывают за граффити и листовки

Пресс-служба МВД сообщает о 559 случаях распространения против властных граффити, листовок, наклеек за последние два месяца. А на камеру извинялись жители Молодечно и Червеня.

Извинения на камеру

По данным МВД, почти ежедневно фиксируются факты размещения в общественных местах надписей, наклеек, транспарантов, растяжек и листовок, направленных против существующей избирательной системы и властей. За 2 месяца было зафиксировано 559 случаев, больше всего в Минске и Минской области.


Например, один житель Червенского района разрисовал остановку и дорожный знак, а также разбросал листовки на улицах агрогородка Ляды. В этом ему помогал 56-летний отец.

Обоих мужчин привлекли к административной ответственности, а также заставили извиниться на камеру.

А в Молодечно 3 июля милиционеры подошли к 32-летнему мужчине, который подозревался в административном правонарушении и сделали замечание. Мужчина снимал все на телефон и не слушал замечания  милиционеров. Свое поведение он объяснил собственной «дуростью», а причиной поступка назвал желание «хайпануться в телеграме».


Его также оштрафовали на Br 210 и заставили извиниться на видео. 

На сайте МВД пишут: «Мы не предупреждаем, но хотим опередить. 


Посмотрите на видео и задумайтесь, зачем делать то, о чем потом придется жалеть».
"Белорусский партизан"
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