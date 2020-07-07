"Я уверен, что мы не должны объединяться в одну страну. Беларусь – независимая страна, и это мое твердое убеждение", - отметил он в эфире "Радио Свобода" в понедельник.





В то же время экс-глава ПВТ заявил, что не считает необходимым закрывать границу между Беларусью и Россией.









"Зачем нам граница с Россией, если границы снимаются везде, во всей Европе?" - сказал он.





По мнению Цепкало, Беларусь должна выстраивать одинаковые дружественные отношения со всеми странами на Востоке и на Западе, и восстанавливать с теми, с кем отношения были испорчены по тем или иным причинам.





"Я считаю, что дружить надо со всеми и со всеми выстраивать хорошие дружеские отношения - и с Россией, с которой у нас испортились отношения в последнее время, и с Западной Европой, с которой у нас испортились с 1995 года, и с США, с которыми у нас примерно в 1996 году испортились отношения, и с другими странами – Японией, Канадой и прочими странами", - отметил политик.





Он подчеркнул, что Россия является историческим партнером и соседом Беларуси, и "мы исторически обречены жить вместе".





В то же время, продолжил Цепкало, Беларусь граничит с тремя странами, входящими в состав ЕС, и "нам обязательно надо выстраивать с ними хорошие отношения".





По его мнению, также "очень важно развивать и поддерживать отношения и с Соединенными Штатами Америки, которые являются и источником финансирования, и источником знаний, и источником новых технологий, и многого другого".





Ранее Цепкало заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты.





Как сообщалось, Цепкало - единственный из семи претендентов на пост президента Беларуси, который, по данным ЦИК, собрал менее 100 тыс. необходимых достоверных подписей для регистрации кандидатом. Центризбирком сообщал, что достоверными признаны лишь 75 тыс. 249 из поданных 158 тыс. 682 подписей в поддержку выдвижения Цепкало кандидатом в президенты, пишет interfax.by

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа.



