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Стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь. Причина — эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил TUT.BY глава Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.





Депутат подчеркнул, что белорусские парламентарии заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег.





— Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией, — пояснил Савиных.





И тут возникает закономерный вопрос: неужели в ОБСЕ есть какие-то другие данные о ситуации в Беларуси? Ведь еще 2 июля Александр Лукашенко во всеуслышание заявил, что мы победили коронавирус.





Во вторник он подтвердил сказанное:





Мы с этой бедой справились… Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии.

Александр Лукашенко, 7.07.2020





Да и статистика упорно свидетельствует, что с коронавирусом мы справляемся лучше некуда – вон уже меньше 200 заболевших зафиксировано, а к выборам, того и гляди, в официальных отчетах ни одного не останется. Можете не сомневаться.





Так, в чем же дело? ОБСЕ не передали слова Лукашенко о победе над вирусом? Или эти любители покритиковать белорусские выборы по каким-то причинам не верят Александру Григорьевича? Странно, не правда ли?..









Многие тут же высказали мнение о том, что отсутствие наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ лишает всякой надежды на честный подсчет голосов и хотя бы видимое соблюдение демократических процедур. Но власти и до этого не сильно стеснялись международного присутствия, а сейчас, как показывают события последних дней, и вовсе не напрягаются по поводу чьих-либо оценок.





И для того, чтобы понять, что происходит в стране, не обязательно даже воочию созерцать филейную часть членов избирательных комиссий, тратя на это время, а теперь еще и здоровье. Потому что нет такой волшебной силы, которая бы помешала тому, кто способен объявить о своей победе над коронавирусом, приписать себе любую другую победу.







