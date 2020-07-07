+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ОБСЕ не в курсе о победе над вирусом? Почему в Беларусь не едут наблюдатели

Стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь. Причина — эпидемиологическая ситуация.

Фото Сергей Гриц, Associated Press

Стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ не приедут на выборы в Беларусь. Причина — эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил TUT.BY глава Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Депутат подчеркнул, что белорусские парламентарии заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег.

— Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией, — пояснил Савиных.

И тут возникает закономерный вопрос: неужели в ОБСЕ есть какие-то другие данные о ситуации в Беларуси? Ведь еще 2 июля Александр Лукашенко во всеуслышание заявил, что мы победили коронавирус.

Во вторник он подтвердил сказанное:

Мы с этой бедой справились… Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии.
Александр Лукашенко, 7.07.2020

Да и статистика упорно свидетельствует, что с коронавирусом мы справляемся лучше некуда – вон уже меньше 200 заболевших зафиксировано, а к выборам, того и гляди, в официальных отчетах ни одного не останется. Можете не сомневаться.

Так, в чем же дело? ОБСЕ не передали слова Лукашенко о победе над вирусом? Или эти любители покритиковать белорусские выборы по каким-то причинам не верят Александру Григорьевича? Странно, не правда ли?..


Многие тут же высказали мнение о том, что отсутствие наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ лишает всякой надежды на честный подсчет голосов и хотя бы видимое соблюдение демократических процедур. Но власти и до этого не сильно стеснялись международного присутствия, а сейчас, как показывают события последних дней, и вовсе не напрягаются по поводу чьих-либо оценок.

И для того, чтобы понять, что происходит в стране, не обязательно даже воочию созерцать филейную часть членов избирательных комиссий, тратя на это время, а теперь еще и здоровье. Потому что нет такой волшебной силы, которая бы помешала тому, кто способен объявить о своей победе над коронавирусом, приписать себе любую другую победу.   
Вероника Белова, gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]