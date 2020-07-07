Тогда же он поздравил выпускников-отличников военных учебных заведений — и пожелал им генеральских погон. При этом Лукашенко выразил желание вручить им эти погоны лично.

TUT.BY предположил, когда же это может произойти



Что именно сказал Лукашенко

В сюжете телеканала ОНТ приводится его речь: «Я хочу пожелать выпускникам дослужиться до генеральских погон — и очень хотелось бы, чтобы эти генеральские погоны мог вручить с большим удовольствием вам я».





Согласно закону о воинской обязанности и воинской службе, генеральские звания в нашей стране присваивает только президент. Погоны всегда вручает тоже глава государства, иных прецедентов в истории независимой Беларуси не было.









За какой срок выпускники могут стать генералами?

Итак, нынешний министр обороны Беларуси Виктор Хренин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе в 1992 году. Звание генерал-майора было ему присвоено в 2016 году. Соответственно, с момента выпуска до генеральских погон прошло 24 года.





Предыдущий глава оборонного ведомства Андрей Равков, ныне госсекретарь Совета безопасности, выпустился из Московского высшего общевойскового командного училища в 1988 году. А генерал-майором стал в 2011 году. Срок от выпуска до генеральских погон — 23 года.





То же самое Московское высшее общевойсковое командное училище закончил в 1988 году Александр Вольфович, ныне начальник Генштаба ВС Беларуси. Звание генерал-майора было присвоено в 2012 году — таким образом, с момента выпуска прошло 24 года.





Его предшественник Олег Белоконев окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе в 1987 году — а генерал-майором стал в 2011 году, через 24 года.





Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище в 1985 году — а генерал-майором стал в 2009 году, через 24 года.





Анатолий Ванькович, бывший командующий войсками Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО и руководитель проекта по созданию РСЗО «Полонез», окончил в 1980 году Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО. Звание генерал-майора было присвоено в 2005 году — через 25 лет после выпуска.





Экс-председатель Государственного пограничного комитета Игорь Рачковский окончил Рижское высшее военно-политическое училище в 1990 году. Его, пожалуй, можно назвать рекордсменом по скорости получения генеральских погон — звание генерал-майора было присвоено в 2007 году, через 17 лет после выпуска.





Также, по-видимому, на сегодняшний день Игорь Рачковский единственный в истории независимой Беларуси офицер, который стал генералом до 40 лет.









Итак, в среднем срок от окончания учебного заведения до получения генеральского звания составляет 23−24 года, исключений всего несколько. При сохранении нынешней ситуации Лукашенко получит возможность вручить генеральские погоны выпускникам 2020 года примерно в 2043—2044 годах, когда ему будет 88−89 лет.