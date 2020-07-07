Будет держаться за власть синеющими пальцами: Лукашенко заявил, что хочет вручить генеральские погоны нынешним выпускникам
6 июля Лукашенко во Дворце независимости вручил генеральские погоны вновь назначенным высшим офицерам.
Тогда же он поздравил выпускников-отличников военных учебных заведений — и пожелал им генеральских погон. При этом Лукашенко выразил желание вручить им эти погоны лично.
TUT.BY предположил, когда же это может произойти
Что именно сказал Лукашенко
В сюжете телеканала ОНТ приводится его речь: «Я хочу пожелать выпускникам дослужиться до генеральских погон — и очень хотелось бы, чтобы эти генеральские погоны мог вручить с большим удовольствием вам я».
Согласно закону о воинской обязанности и воинской службе, генеральские звания в нашей стране присваивает только президент. Погоны всегда вручает тоже глава государства, иных прецедентов в истории независимой Беларуси не было.
За какой срок выпускники могут стать генералами?
Итак, нынешний министр обороны Беларуси Виктор Хренин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе в 1992 году. Звание генерал-майора было ему присвоено в 2016 году. Соответственно, с момента выпуска до генеральских погон прошло 24 года.
Предыдущий глава оборонного ведомства Андрей Равков, ныне госсекретарь Совета безопасности, выпустился из Московского высшего общевойскового командного училища в 1988 году. А генерал-майором стал в 2011 году. Срок от выпуска до генеральских погон — 23 года.
То же самое Московское высшее общевойсковое командное училище закончил в 1988 году Александр Вольфович, ныне начальник Генштаба ВС Беларуси. Звание генерал-майора было присвоено в 2012 году — таким образом, с момента выпуска прошло 24 года.
Его предшественник Олег Белоконев окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе в 1987 году — а генерал-майором стал в 2011 году, через 24 года.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище в 1985 году — а генерал-майором стал в 2009 году, через 24 года.
Анатолий Ванькович, бывший командующий войсками Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО и руководитель проекта по созданию РСЗО «Полонез», окончил в 1980 году Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО. Звание генерал-майора было присвоено в 2005 году — через 25 лет после выпуска.
Экс-председатель Государственного пограничного комитета Игорь Рачковский окончил Рижское высшее военно-политическое училище в 1990 году. Его, пожалуй, можно назвать рекордсменом по скорости получения генеральских погон — звание генерал-майора было присвоено в 2007 году, через 17 лет после выпуска.
Также, по-видимому, на сегодняшний день Игорь Рачковский единственный в истории независимой Беларуси офицер, который стал генералом до 40 лет.
Итак, в среднем срок от окончания учебного заведения до получения генеральского звания составляет 23−24 года, исключений всего несколько. При сохранении нынешней ситуации Лукашенко получит возможность вручить генеральские погоны выпускникам 2020 года примерно в 2043—2044 годах, когда ему будет 88−89 лет.
18:01 07/07/2020
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