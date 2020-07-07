Дойдет ли до суда дело одного из претендентов на президентский пост Виктора Бабарико?

Александром Пыльченко. Эти и другие вопросы «Народная Воля» обсудила с адвокатом





– Александр Владимирович, в интернете широко разошлось видео о том, как вас с Дмитрием Лаевским Вмореслоў не пускают в ДФР к задержанному Виктору Бабарико. Есть ли какая-то реакция адвокатского сообщества на это? И отреагировала ли на данный факт Генпрокуратура?





– В Генпрокуратуру была подана жалоба в тот же день. Ответ нам еще не поступал.

Что касается адвокатского сообщества, то около ста адвокатов подписали обращение в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов с просьбой отреагировать на участившиеся случаи нарушения прав адвокатов. Среди таких нарушений был указан и недопуск нас в ДФР. Это была инициатива самих адвокатов. О какой-либо выраженной позиции органов адвокатского самоуправления по этому вопросу я не читал.





– Три месяца адвокаты не могли попасть в СИЗО КГБ – якобы из-за коронавируса. Хотя сообщалось, что следователи в этот период могли общаться с постояльцами изолятора. Могут ли сейчас адвокаты беспрепятственно встречаться со своими подзащитными в изоляторе? Ограничивается ли как-то время этих встреч?





– Сегодня изолятор КГБ открыт для посещений с соблюдением рекомендаций ВОЗ. Но не разрешен другой многолетний вопрос – как посетить человека, если в день в изолятор пропускают не более 3–4 адвокатов? С учетом количества содержащихся в нем лиц этого явно недостаточно. И решение этой проблемы можно найти. Никто ведь не жалуется на подобные проблемы в изоляторах, входящих в структуру МВД.

Что касается времени встреч, то оно не ограничено. Но сами адвокаты, зная проблему, готовятся к встречам заранее, работают оперативно, чтобы больше людей смогло получить необходимую помощь. Понимают это и клиенты, ведь они в изоляции в одинаковом положении.





– В 2010 году адвокаты не могли прорваться в СИЗО, чтобы увидеть экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. В то время в следственном изоляторе было только два кабинета для встреч, но они все время были заняты. Теперь тоже приходится с ночи занимать очередь на посещение СИЗО. Почему во время каждой президентской кампании адвокаты сталкиваются с одной и той же проблемой?





– Просто во время президентской кампании повышенное внимание к кандидатам, и они зачастую либо до, либо после выборов оказываются под стражей. И тогда всплывают такие факты, которые кажутся вопиющими. Если же быть объективным, то проблема посещения лиц, содержащихся в СИЗО КГБ, возникает не только в период кампании по выборам президента.





Адвокаты, которые работают по уголовным делам, расследуемым КГБ, с этим сталкиваются периодически. Кто-то из адвокатов пишет жалобы и председателю КГБ, и в прокуратуру, а кто-то – нет. Проще поставить условие родственникам: занимайте очередь – схожу на свидание. С моей точки зрения, это неправильно. Прямая обязанность защитников – соблюдение прав их клиентов. Если права нарушаются, то нужно об этом заявлять и писать. Как видно из последних событий, связанных с делом Виктора Бабарико, жалобы и широкое освещение этой проблемы возымели эффект. Изолятор открыт для посещения адвокатами своих подзащитных, которые должны быть признательны за это Бабарико. Правда, работает изолятор в прежнем режиме.





– Адвокат Дмитрий Лаевский недавно рассказал, что после того, как он взялся за дело Виктора Бабарико, буквально на второй или третий день часть коллег заявила о выходе из его адвокатского бюро. Как прокомментируете этот факт? Адвокаты сторонятся политических дел, опасаясь за свою карьеру?





– Думаю, мои комментарии по поводу выхода адвокатов из бюро будут не совсем этичны. Что касается «политических дел», то такого юридического понятия у нас нет. Дела, о которых вы говорите, – уголовные.

Относительно того, сторонятся ли адвокаты дел в отношении тех, кто пожелал участвовать в политической жизни страны, ничего конкретно сказать не могу. Насколько я осведомлен, все такие лица нашли себе защитников. Здесь нужно понимать, что адвокатов выбирают и приглашают граждане, а не наоборот.









– Вы говорили, что адвокаты направили обращение председателю БРКА Виктору Чайчицу по поводу систематического нарушения своего права на общение с клиентами. Уже есть официальный ответ?





– Как я понимаю, чтобы дать мотивированный ответ, председатель БРКА запросил сведения от подписантов о том, какие лично они предприняли действия по восстановлению прав и какова реакция на это правоохранительных органов. Я и мои коллеги свои ответы с перечнем нарушений и предпринятых действий уже направили.





– В одном из недавних комментариев Чайчиц посоветовал адвокатам не вредить самим себе: «Не создавайте себе ненужного пиара и помните: зачастую по действиям и высказываниям одного адвоката оценивается адвокатура всей страны. Не вредите институту адвокатуры!» На ваш взгляд, что может улучшить имидж белорусской адвокатуры?





– Не знаю, что имел в виду Виктор Иванович. Если брать проблему с посещениями в СИЗО КГБ, то эта проблема существует уже не один год.

Кстати, в марте 2020 года мной направлялось обращение председателю БРКА в котором освещалась ситуация с посещением СИЗО КГБ, проблема допуска в СИЗО с момента принятия поручения на защиту, режима работы кабинетов для посещения. Например, кабинеты для посещения в изоляторах МВД работают с 8 утра, и ты реально можешь работать с этого времени. В КГБ же за первым адвокатом приходят, как правило, в 10.30–11.00.

Кстати, к обращению адвокатов прилагались конкретные предложения и варианты решения многолетней проблемы. Предложения подписаны некоторыми адвокатами, находившимися в эти дни в бюро пропусков. Эти проблемы реально создают препятствия в реализации права на защиту. И если это проблема техническая или финансовая, то она разрешима. Ответа на это обращение из БРКА не поступало.





– Есть мнение, что адвокаты не должны выставлять свою беспомощность напоказ: мол, что люди подумают, к кому идти за защитой, если с адвокатами так обходятся?





– Адвокаты обязаны говорить правду людям. Нам нечего стыдиться за то, как соблюдают закон должностные лица правоохранительных органов, ведущих расследование либо осуществляющих надзор за расследованием и соблюдением прав граждан. Мы должны совершать все предусмотренные законом действия по защите клиента и реализации им его прав. Беспомощность проявляется как раз таки в бездействии, инертности адвокатов. А обходятся так скорее не с адвокатами, а с людьми. Ведь их права нарушаются в первую очередь.





– После последних событий в соцсетях Беларусь часто называют страной «бесконечного безнаказанного беспредела».Вы согласны с таким определением?





– Это не юридический термин. И как адвокат я могу комментировать конкретные ситуации, которые связаны с моей деятельностью. На нарушения, которые совершаются в отношении моих клиентов, я, как и большинство моих коллег, реагирую всеми законными способами. А как на это реагируют другие уполномоченные лица – их проблема. Они получают зарплату из бюджета, который формируется за счет налогов граждан, не производя никакого продукта, и исключительно за то, чтобы стоять на страже Конституции и законов.





– Расскажите, какие новости есть по делу Виктора Бабарико? Его допрашивают? Как его состояние здоровья, настроение? Сколько человек с ним в камере? Не угнетает ли его тюремный быт?





– Мой коллега Дмитрий Лаевский уже несколько раз посещал его в СИЗО. С его слов знаю, что со здоровьем всё нормально. Быт, камера – как у всех. Эти вопросы Бабарико волнуют меньше всего. Он волевой, сильный человек. Переживает за родных и близких людей, за людей, которые отдали за него свои голоса в надежде изменить жизнь страны в лучшую сторону.





– Нашли ли в доме Бабарико при повторном обыске потайные комнаты?





– Насколько мне известно, ни потайных комнат, ни сейфов не обнаружено. Вообще, было бы странно руководителю банка держать деньги и ценности дома, а не в своем банке.





– На какие свои жалобы по делу Бабарико вы до сих пор не получили ответа?





– Ни на одну жалобу в Генеральную прокуратуру ответ пока не получен.





– Известные деятели культуры подписали письмо в поддержку Бабарико и его сына с просьбой не ограничивать их свободу. Есть ли шансы на то, что им изменят меру пресечения и освободят под залог или домашний арест?





– Такие ходатайства уже готовятся и будут заявлены в ближайшие дни. Но есть и такая мера пресечения, как личное поручительство. Мы намерены использовать и ее. Но письмо в интернете не может быть процессуально оформлено. Это сродни разговорам на кухне и активности в соцсетях. Поэтому все граждане, готовые поручиться за Виктора Дмитриевича, должны будут встретиться с адвокатами. Мы разъясним им положения закона и получим от них собственноручно написанные заявления, которые потом предоставим органу расследования. Когда придем к выводу о необходимости таких действий, мы известим общественность.





– Как думаете, дойдет ли дело Бабарико до суда? И если да, то как скоро?





– Я уверен, что финал уголовного дела для Виктора Бабарико будет положительным, на какой бы стадии он ни произошел – расследования или суда.



