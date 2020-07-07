Пятрас Ауштрявичус. Текст письма предоставил TUT.BY один из подписавших его депутатов —





Письмо было подписано 31 депутатом, среди которых представители шести из семи фракций Европарламента, за исключением крайне правых. Документ адресован главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.





В документе говорится о необходимости пересмотра политики ослабления санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, проводимой с 2016 года, а также предусмотреть возможность введения новых ограничений в связи с нарушениями руководством нашей страны прав и свобод граждан.





"Белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко недавно ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа. Он отправил в тюрьму кандидатов в президенты, членов оппозиции и обычных граждан во время пикетов по сбору подписей. Также много сообщалось об арестах журналистов и блогеров", — говорится в письме.





Подписавшие письмо евродепутаты были бы рады наблюдать твердую позицию противодействия со стороны Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, «поскольку дела говорят громче слов».





"В 2016 году Совет решил снять санкции со 170 лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая нынешнее развитие событий, мы призываем пересмотреть это решение и расширить список санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, причастных к ограничению прав человека и демократических прав во время избирательной кампании", — отмечается в письме.









Напомним, после начала президентской кампании в Беларуси резко выросло количество задержанных, кого белорусские и международные правозащитники признали политзаключенными. Их уже несколько десятков.





Одни так или иначе связаны с потенциальным кандидатом в президенты Виктором Бабарико и проходят по так называемому делу Белгазпромбанка. Правоохранители вменяют им «экономические статьи».





Вторые — с блогером Сергеем Тихановским и инициативной группой его жены. Этих людей держат за решеткой в основном по «хулиганской статье»: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.