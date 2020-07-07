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Хотят упрятать надолго? Блогера Петрухина обвинили по трем статьям УК

Правозащитникам “Весны" стало известно, что брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – 342, 369 и 391.

Хотят упрятать надолго? Блогера Петрухина обвинили по трем статьям УК
ч. 1 ст. 342 УК РБ - Организация или активное участие в группповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

ст. 369 УК РБ - Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

ст. 391 УК РБ - Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия. Наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

По предварительной информации, статьи об "оскорблении судьи” и "оскорблении представителя власти" касаются событий двухлетней давности.

Блогера Сергея Петрухина задержали 16 июня и отправили отбывать вынесенный ранее 15-суточный арест. Позже выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ, которое было возбуждено после инцидента в Гродно 29 мая. 

25 июня Петрухин был доставлен в изолятор временного содержания Минска, а оттуда переведен в СИЗО-1 на ул. Володарского, где находится до сих пор.

Правозащитное сообщество Беларуси признало Сергея Петрухина, как и других задержанных блогеров, политическим заключенным.

Сергей Петрухин в апреле 2019 года уже был осужден по уголовному делу. Его признали виновным по ч. 2 ст. 188 (“Клевета”) и ч. 2 ст. 189 (“Оскорбление”) и присудили большой штраф. 

Правозащитники признали то дело политически мотивированным.
Источник: spring96.org
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