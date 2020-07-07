ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на президентские выборы в Беларусь

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.





Андрей Савиных подчеркнул, что белорусские парламентарии заинтересованы в том, чтобы пригласить на выборы коллег, передает belta.by





"Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией", - пояснил депутат.





Ранее сообщалось, что на выборы могут не приехать наблюдатели от России и СНГ. Таким образом остается еще миссия БДИПЧ ОБСЕ.





В противном случае президентские выборы пройдут без международных наблюдателей. И говорить о их лигитимности исходя из сегодняшней ситуации вряд ли возможно.