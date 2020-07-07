







"В последнее время на различных ресурсах сети Интернет, в том числе Telegram-каналах, распространяются анонимные призывы к участию 3 августа 2020 года в "пробной общенациональной забастовке" продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса.





При этом до пользователей в безапелляционной форме доводится заведомо ложная, искаженная информация относительно свободы и безнаказанности подобных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.





"По утверждению анонимных провокаторов, отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу не является прогулом, в связи с чем опоздание в пределах обозначенного периода времени для участия в открытой забастовке не повлечет угрозы увольнения.





Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным "рекомендациям", - отмечает Генпрокуратура.









В Генпрокуратуре объясняют, что "на основании ст. 11 и 388 ТК работники имеют право на забастовку. То есть на временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Участие в санкционированной забастовке не признается прогулом без уважительной причины.





Однако решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры на собрании или конференции работников предприятия (организации). О предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала.





Несоблюдение указанного порядка - основание для признания судом забастовки незаконной по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного им органа) или прокурора. Участники признанной судом незаконной забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством", - поясняет прокуратура.





"Инициаторы проведения 3 августа 2020 года "пробной общенациональной забастовки" некорректно отождествляют различные по правовой природе понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие (митинг, шествие, пикет) с целью выражения мнений по вопросам жизни государства и общества, для реализации которого предусмотрен другой правовой механизм.





Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры.





Помимо того, что в Генпрокуратуре уже и забастовку приравняли к массовой акции, так еще и абсолютно непонятно, где именно пинкертонам из генпрокуратуры удалось найти такие призывы - ни один из наиболее популярных белорусских Telegram-каналов не публиковал никаких призывов ни к какой забастовке, никакой информации о возможной забастовке в Беларуси на эту дату в открытом доступе в интернете нет.





Похоже, Генпрокуратура является главным и единственым организатором этой забастовки.