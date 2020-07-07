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Оператора "Страны для жизни" отправили в карцер и прибавили суток

Оператора "Страны для жизни", фигуранта дела по ч. 1 ст. 342 УК Артема Сакова, который сейчас находится в СИЗО-1 в Минске, поместили на пять суток в карцер, а также ему присудили новые “сутки” административного ареста.



Как сообщили “Весне” родственники политзаключенного Сакова, причина помещения в карцер – паутина в углу камеры. Ранее за такое же нарушение на семь дней срок пребывания в карцере продлили блогеру Сергею Тихановскому.

Кроме того стало известно, что 29 июня в Кормянском районном суде (Артем родом из Кормы, Гомельская область) рассматривалось административное дело в отношении Сакова по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). 

Его судили за то, что он якобы участвовал третьего мая в митинге в Мозыре – в тот день Сергей Тихановский делал репортаж о местном доме-интернате, который власти хотели закрыть. И хотя на самом деле в тот момент Саков находился в другом месте в городе, но это не помешало судье присудить ему 7 суток административного ареста.

Об этом суде родственники Артема узнали постфактум и поэтому никто из них не смог туда попасть. Известно, что политзаключенный с помощью адвоката будет обжаловать это решение.


Также, по словам матери Артема Сакова, на него составлен протокол за участие в несанкционированном мероприятии в Жлобине восьмого апреля, когда Тихановский брал интервью у местных жителей.

Напомним, что второго июля Артем Саков по видеосвязи в Гродно был осужден на 5 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (17.1 КоАП). 

По показаниям свидетелей-омоновцев, которые задерживали Сакова 31 мая, тот якобы ругался матом, но подробности свидетели вспомнить не смогли. 

Также административные аресты размером от 5 до 15 суток получили все фигуранты "дела Тихановского", задержанные после инцидента в Гродно.
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