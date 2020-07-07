Какой будет реакция Запада в случае «умеренного насилия» или «кровавого разгона» в Беларуси? Своим мнением с "Белорусским партизаном" поделился координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов.

– Белорусские правозащитники признали политзаключенными помощницу Бабарико и координатора его инициативной группы. За последние недели список политзаключенных вырос до больше чем двух десятков человек (включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, независимых блогеров). Как это может повлиять на отношения Беларуси с ЕС и США?





– Конечно, это не добавляет энтузиазма в двусторонние отношения. И США, и Евросоюз постоянно подчеркивают, что для них важен прогресс в сфере прав человека и демократии для дальнейшего углубления отношений.





Так или иначе ЕС и США будут давать понять, что они не согласны с проводимой в Беларуси репрессивной политикой. Собственно, это уже и происходит. Были заявления дипмиссий Штатов, Великобритании и ЕС. На днях Госсекретарь США Майк Помпео в поздравлении по случаю Дня Независимости отметил, что важное значение для отношений имеет проведение открытых и демократических выборов.





Но также важно понимать, что ситуация сильно изменилась по сравнению, например, с 2010 годом. Сейчас ни ЕС, ни США не ставят на первое место в числе своих внешнеполитических задач продвижение демократии.





На это повлияли и украинские события, и внутренние причины (массовые протесты в США), и нормализация отношений с Беларусью – она зашла достаточно далеко, появились другие приоритеты, в том числе, экономического и геополитического характера (пример – торговля нефтью со Штатами).





Поэтому вряд ли со стороны Запада по отношению к Беларуси будут резкие шаги – имею в виду санкции. Запад будет более мягко воспринимать происходящее в нашей стране.





Но, конечно, если события в Беларуси будут развиваться по негативному сценарию (разгоны массовых демонстраций, массовые судебные заключения и заключения под стражу), то реакция после выборов будет – в том числе, возможно в виде санкций.





Однако мне кажется, США и ЕС будут более осторожно подходить к таким шагам, чтобы не нарушить нормализацию отношений.









– Какой сценарий выборов позволит не испортить отношения официального Минска с Западом?





– Существует широкий спектр сценариев. Начиная от совсем маловероятного (проведения действительно открытых и демократических выборов), заканчивая, скажем так, сценарием применения умеренного насилия.





Когда государство прибегает к репрессивным мерам в отношении участников протестов, но в мягкой форме – с последующим освобождением, без длительных сроков заключения, без плохой картинки на ТВ в виде кровавого разгона.





Если власти воздержатся от этого, то, скорее всего, резкого ухудшения в отношениях с Западом не будет.





– Если ситуация в Беларуси будет развиваться по негативному сценарию, в чем могут выразится возможные санкции?





– Могут быть совершенно разные действия. Зависит от того, насколько репрессивно будут действовать белорусские власти и насколько сильной будет негативная реакция Запада.





Самый простой шаг: визовый бан и заморозка счетов для ряда белорусских чиновников.





Следующие по силе шаги: эмбарго на покупку вооружения, ограниченные санкционные действия по отношению к определенной категории товаров, понижение уровня взаимодействия до низового дипломатического.





Самый плохой, но при этом и самый маловероятный вариант для Беларуси: введение полноценных экономических санкций – как это действовало в отношении Ирана. Но такое нужно очень серьезно «заслужить».