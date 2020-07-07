Из-за подписки о неразглашении адвокаты не могут прокомментировать по существу обстоятельства дела и даже статьи. Но обвинение обжаловано ими в полном объеме, рассказал TUT.BY Лаевский.





— И прежде всего потому, что оно не позволяет реализовать право на защиту. Обвинение должно соответствовать требованиям УПК и позволять понять, какие именно действия инкриминируются, в чем они выражались и так далее. Если оно не позволяет это понять и не является конкретизированным в достаточной степени, то в таком случае человек не может опровергать, то есть защищаться. В то же время неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, имелись ли для них основания в принципе, — сказал Дмитрий Лаевский.





Ранее Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на заключение под стражу.





Напомним, 2 июля в Минском городском суде был вывешен «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию», из которого общественности стали известны статьи Уголовного кодекса, по которым официально обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико.





Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.





Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.









1 июля Генпрокуратура в ответ на многочисленные электронные обращения граждан заявила, что задержание Виктора Бабарико является законным.