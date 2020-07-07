



"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске - ИФ) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска.





По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".





При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".





Лукашенко считает, что "самым главным было не допустить паники". "Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - добавил он.









Однако АБФФ отказывается комментировать ситуацию и приостанавливать чемпионат.













Но официальные СМИ в угоду властям не сообщают ни о ситуации в футболе, ни в целом по стране.









По официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 человек.







