+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Он сам в это верит? Лукашенко объявил победу над коронавирусом в Минске

Лукашенко считает, что в Минске ликвидирована проблема коронавируса COVID-19. В связи с этим он поздравил минчан.


"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске - ИФ) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска.

По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".

Лукашенко считает, что "самым главным было не допустить паники". "Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - добавил он.

Заметим, что на днях Лукашенко уже объявлял о победе над коронавирусом в Беларуси, после этого стало известно о крупной вспышке коронавируса в белфутболе. В частности, сообщалось об 11 заболевших футболистах бресткого "Динамо" и как минимум единичных случаях заболеваний в ряде других клубов.

Однако АБФФ отказывается комментировать ситуацию и приостанавливать чемпионат.



Но официальные СМИ в угоду властям не сообщают ни о ситуации в футболе, ни в целом по стране. 


По официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 человек.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]