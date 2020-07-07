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ФСБ: журналиста Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО

Бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан по подозрению в работе на одну их спецслужб НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сафронов, заявили в ФСБ, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ЦОС ФСБ, не став уточнять другие подробности.

О задержании Ивана Сафронова стало известно утром 7 июля. В «Роскосмосе», комментирую произошедшее, сообщили, что задержание Сафронова «не касается его текущей работы». До прихода в «Роскосмос» Сафонов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках.

Статья 275 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Дела по статьям о госизмене как правило засекречиваются и рассматриваются в закрытом режиме.
Источник: meduza.io
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