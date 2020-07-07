Сафронов, заявили в ФСБ, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».





Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ЦОС ФСБ, не став уточнять другие подробности.



