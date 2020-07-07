На фоне бравурных заявлений Лукашенко о том, как Беларусь победила коронавирус, по-настоящему дикой выглядит новость о вспышке заболевания в белорусском футболе — минимум 15 человек больны в брестском «Динамо», игрок «Городеи» - на ИВЛ, пишет основатель сайте «Сильные новости» аналитик Петр Кузнецов.





Ни сам Лукашенко, ни его советники, похоже, не понимают, что главное уязвимое место всей его публичной политики последних лет, фактор, который делает любые усилия и попытки поднять рейтинг бесполезными — постоянное вранье, которое исходит практически от каждого представителя системы, практически по любому вопросу и практически на всех уровнях.





Наступившая цифровая эпоха не оставила тактике постоянной лжи никаких шансов. Что было возможно в 90-е и 00-е, стало невозможным сейчас. Любая неправда моментально становится видной и понятной, потому что у людей появились десятки источников информации, а не подконтрольные телевизор и газеты, как было ранее.





Но сам Лукашенко, как и большинство его соратников, люди крайне консервативные, тяжелые на подъем, инертные. Ещё освоить Интернет, чтобы научиться читать, что про тебя пишут, можно. Но перестраивать сами устои своего поведения — это уже чересчур. Максимум — увеличивать бюджеты пропагандистам, требуя с них пропагандировать получше. Но какая разница, «как» говорить, если не решается проблема «что» говорить?





Рационально или иррационально, он пытается сейчас играть роль мирового лидера в буквальном смысле этого слова: то есть, самого умного, опытного, прозорливого политика на свете. И тут начинается:





- везде коронавирус, а у нас его нет или мы «победили»;

- везде война и разруха, а у нас — мир;

- везде «кастрюлями стучат» и голод, а у нас — все сыты и довольны





И так далее до бесконечности.









И в этой точке происходит настоящая имиджевая катастрофа для любого публичного лица. Все видят и понимают, что это вранье и включается самое плохое, с чем может столкнуться политик во взаимодействии со своими избирателями: люди начинают испытывать негативные эмоции. Раздражение или даже бешенство.





Когда человек нас бесит, неважно, это коллега по работе, сосед или президент, и бесит на эмоциональном уровне, мы даже не слушаем, что он говорит — он просто бесит. Так устроены люди, эмоции всегда побеждают.





Тут говори, что хочешь и как хочешь, но никто не будет слушать, будут переключать телеканал или смотреть с платочком в руках — экран телевизора или монитор компьютера от плевков вытирать.









Большинство проблем, с которыми сейчас сталкиваются белорусы, актуальны для всего мира. Коронавирус есть везде, рецессия есть везде. Всем сейчас тяжело — и людям, и политикам.





Смею предположить, если бы власти говорили с белорусами честно, открыто решали бы существующие проблемы, не пытаясь играть в сверхлюдей и волшебников, раздражения в обществе было бы намного меньше.





И самому ему пришлось бы намного меньше нервничать.