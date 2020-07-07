В Молдове начался сбор подписей за отставку президента





Об этом сообщил на брифинге в парламенте ее лидер, бывший спикер Андриан Канду, пишет ТАСС





Он обвинил главу государства "в отказе от курса на европейскую интеграцию, плохом управлении страной в период пандемии, неуважении законов, коррупции". "Он [президент] должен быть президентом для всех граждан, аполитичным, соблюдать равновесие в институциональном сотрудничестве. Он не должен участвовать в политических дебатах, а наоборот должен консолидировать политический класс и общество в целом", - сказал Канду. По его мнению, Додон "политически аффилирован, раскалывает политический класс и общество".





Канду заявил, что группа "Про Молдова" запускает национальную кампанию за отставку Додона под названием "Додон! Уходи!", на которой активисты будут собирать подписи в поддержку инициативы об отставке президента.





В течение последних недель фракцию Демократической партии, которая вступила в правящую коалицию с поддерживающей Додона Партией социалистов, покинули 17 из 29 депутатов, которые перешли в группу "Про Молдова" и партию Шора. По мнению президента, за ними стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Илан Шор, осужденный за причастность к краже 1 млрд евро из банков Молдавии. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выдвинул обвинения против Плахотнюка, которого следствие считает главным бенефициаром хищения, после чего суд Кишинева выдал ордер на его арест, а прокуратура запросила у США экстрадицию олигарха, который проживает в Майами.





Додон объявил, что готов распустить парламент в ситуации, когда правящая коалиция потеряла большинство из-за массового перехода депутатов в оппозицию. По его мнению, выборы в парламент удобно было бы провести вместе с президентскими, которые назначены на 1 ноября. Со своей стороны лидер демократов экс-премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждает, что представители Плахотнюка и бежавшего вместе с ним Шора предлагают депутатам из его партии до миллиона евро за переход в оппозицию.