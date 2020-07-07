20 лет назад бесследно исчез Дмитрий Завадский

Согласно следствию, днем 7 июля 2000 года, по дороге от своего дома в Минске в аэропорт, журналист Дмитрий Завадский был похищен группой вооруженных людей в количестве 5-6 человек, среди которых находились действующий боец спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь Максим Малик и бывший офицер этого же подразделения Валерий Игнатович, напоминает "Белсат"





За похищение журналиста в 2002 году суд наказал Игнатовича и Малика пожизненным заключением. Однако дальнейшая судьба Завадского ни органами предварительного расследования, ни судом до настоящего времени не выяснена. Труп оператора не нашли.





Политики, журналисты и правозащитники считают, что Завадского, а также Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского похитили так называемые эскадроны смерти. По предварительному заключению правозащитников, основными подозреваемыми по делу о похищениях и убийствах Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского являются Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совета безопасности), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разное время – министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогда командир в/ч 3214) и Николай Васильченко (тогда начальник Службы безопасности президента). Выводы белорусских правозащитников были подтверждены в 2004 году в специальном докладе депутата парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридиса, который проводил собственное расследование.



