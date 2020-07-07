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Позняк: Собрались на одной волне -"Лишь бы не Лукашенко”

Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк в очередной раз негативно высказался о потенциальных кандидатах в президенты Беларуси Викторе Бабарико (находится за решёткой) и Валерии Цепкало, передает "Еврорадио".



Валерий Цепкало с женой / twitter.com/valerytsepkalo

"И все, кроме узурпатора, собрались на одной волне: ”Лишь бы не Лукашенко", — пишет политик. — История показывает (и у нас, и в Украине, и в других местах), что такая волна очень опасна для будущего нации".

По словам Позняка, "возбужденный материальный электорат под влиянием агентуры Москвы с благими намерениями способен уничтожить своё будущее (и даже будущее следующего поколения)".


Интересно, что Зенон Позняк, как ранее Александр Лукашенко, упоминая о Бабарико, не назвал его фамилию. Он опережает время, когда утверждает, что тот уже "зарегистрирован кандидатом". На самом деле, регистрация ещё впереди.

В очередной публикации Позняка больше всего досталось Цепкало: "дегредировал в системе и стал чужаком". Политэмигранта возмущает, что этот претендент надеется на помощь России, а 3 июля сделал фото в советской гимнастёрке.
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