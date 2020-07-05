Из российского сюжета, показанного по телеканалу «РТР-Беларусь», вырезали кадры, в том числе касающиеся эпидемиологического протокола белорусской стороны, пишет TUT.BY





Видео: Media IQ





Журналист за кадром отмечает, что высокопоставленными делегациями в масках теперь никого не удивишь, «но вот то, что маски, оказывается, носят почти все помощники Лукашенко, не может не заинтересовать». Он также отметил, что в службе протокола президента Беларуси немало женщин.





Не оставили без внимания российские журналисты и тот факт, что белорусский президент соблюдал противоэпидемические меры и пользовался «специальной ручкой».









На видео слышно, как помощник Лукашенко на вопрос: «Где?», отвечает, что «в кортеже, можно принести сейчас». Журналист предположил, что это может быть подарок Путину.





Расставались президенты тепло. Владимир Путин не уходил, дождался отъезда лимузина белорусского лидера и помахал вслед.









Ранее пресс-секретарь президента рассказывала, что Лукашенко не носил и не носит маски. Да и тест на коронавирус он делать не намерен. «У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет», — пояснила Наталья Эйсмонт.





Сам президент не устает повторять, что вся сложившаяся с вирусом ситуация — это психоз.