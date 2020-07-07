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ЦИК сказал, что Бабарико хватает подписей, чтобы стать кандидатом в президенты

Общаясь с представителями штаба Виктора Бабарико, ЦИК сказал, что у политика достаточно подписей, чтобы стать кандидатом в президенты. По этой причине его не снимут с гонки.

Фото: Василий Федосенко для Reuters.


Об этом во время стрима сообщил юрист штаба Бабарико Максим Знак, передает TUT.by.

Напомним: сдавая подписи в районные комиссии, штаб экс-банкира столкнулся с массовыми отказами. Отбраковали около 200 тысяч подписей в пользу Виктора, назвав действительными лишь 165 744 подписи из 367 179. Штаб Бабарико не согласен с непризнанием подписей и уже подал жалобы в районные избиркомы по всей стране.
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