Дела Плошчы-2010 еще не закрыты: Алесю Михалевичу отказано в прекращении уголовного дела десятилетней давности
"Оснований для прекращения уголовного преследования в отношении вас не имеется". Следственный комитет ответил экс-политзаключенному Алесю Михалевичу по делу десятилетней давности.
Экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич, который был вынужден покинуть Беларусь после президентской кампании 2010 года, но пять лет назад вернулся на родину, рассказал сайту palitviazni.info, что получил из Следственного комитета ответ по своему уголовному делу по декабрьским событиям 2010 года.
Напомним, тогда он вместе с рядом других кандидатов на высший пост в стране оказался под уголовным преследованием. Михалевич стал одним из фигурантов нашумевшего дела “о массовых беспорядках”. Некоторое время политик находился в СИЗО КГБ и был первым из тех, кто заявил о жестоких пытках в тюремных застенках.
Выйдя на свободу под подписку о невыезде, Михалевич все-таки смог покинуть Беларусь и эмигрировать в Чехию. Однако в сентябре 2015 года политик вернулся на родину после пяти лет жизни за ее пределами.
Уголовное дело по событиям 2010 года в отношении Алеся Михалевича было приостановлено, но не закрыто. Через десять лет его могли закрыть по истечении срока давности, поэтому можно было предположить, что дело прекратят в этом году.
Михалевич по этому поводу обратился в Следственный комитет, но получил ответ, из которого следует, что дело следователи прекращать пока не собираются.
"Уголовное дело по ч. ч. 1 и 2 ст.293 УК Республики Беларусь возбуждено 20.12.2010 г. в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства – говорится в ответе за подписью заместителя начальника управления Следственного комитета по г. Минску А. Мотолько. - Во время расследования вам предъявлено обвинение по ч. ч. 1 и 2 ст.293 УК Республики Беларусь.
В ходе предварительного расследования по уголовному делу нарушения законности не имеется, органом уголовного преследования принимаются все необходимые меры для полного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств, имеющих значение для того, чтобы дать правовую оценку вашим действиям”.
В результате представитель Следственного комитета делает вывод: "В настоящее время оснований для прекращения предварительного расследования по уголовному делу и уголовного преследования в отношении вас, не имеются".
Издевательство, облаченное в ссылки на закон.
08:28 07/07/2020
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