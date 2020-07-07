



Экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич, который был вынужден покинуть Беларусь после президентской кампании 2010 года, но пять лет назад вернулся на родину, рассказал сайту palitviazni.info , что получил из Следственного комитета ответ по своему уголовному делу по декабрьским событиям 2010 года.





Напомним, тогда он вместе с рядом других кандидатов на высший пост в стране оказался под уголовным преследованием. Михалевич стал одним из фигурантов нашумевшего дела “о массовых беспорядках”. Некоторое время политик находился в СИЗО КГБ и был первым из тех, кто заявил о жестоких пытках в тюремных застенках.





Выйдя на свободу под подписку о невыезде, Михалевич все-таки смог покинуть Беларусь и эмигрировать в Чехию. Однако в сентябре 2015 года политик вернулся на родину после пяти лет жизни за ее пределами.





Уголовное дело по событиям 2010 года в отношении Алеся Михалевича было приостановлено, но не закрыто. Через десять лет его могли закрыть по истечении срока давности, поэтому можно было предположить, что дело прекратят в этом году.





Михалевич по этому поводу обратился в Следственный комитет, но получил ответ, из которого следует, что дело следователи прекращать пока не собираются.





"Уголовное дело по ч. ч. 1 и 2 ст.293 УК Республики Беларусь возбуждено 20.12.2010 г. в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства – говорится в ответе за подписью заместителя начальника управления Следственного комитета по г. Минску А. Мотолько. - Во время расследования вам предъявлено обвинение по ч. ч. 1 и 2 ст.293 УК Республики Беларусь.





В ходе предварительного расследования по уголовному делу нарушения законности не имеется, органом уголовного преследования принимаются все необходимые меры для полного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств, имеющих значение для того, чтобы дать правовую оценку вашим действиям”.





В результате представитель Следственного комитета делает вывод: "В настоящее время оснований для прекращения предварительного расследования по уголовному делу и уголовного преследования в отношении вас, не имеются".





Издевательство, облаченное в ссылки на закон.



