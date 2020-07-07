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Ермошина резко ответила на угрозы Цепкало

Он, если помните, пообещал через суды разобраться с теми, кто проводит манипуляции с подписями. Из-за массово отбракованных подписей в пользу Цепкало его исключили из электоральной гонки.


По словам экс-главы ПВТ, этим людям, чьи имена вскоре раскроют, «вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в США, может быть, и в ряд других стран». Ермошина парировала так: «В отношении меня угроза [стать невъездной в Евросоюз] эфемерная. Я уже дальше России не выезжаю», – сказала глава ЦИК. Она долгое время находилась в списке беларуских чиновников, которых не пускали в ЕС, пишет "Спутник".

«А что касается обращения в Европейский суд – пусть обращаются, – продолжила она. – Европейский суд не вправе оценивать наше законодательство. Он не может рассматривать подобные заявления. Он может оценивать, если, к примеру, не соблюден судебный порядок рассмотрения заявлений [незарегистрированных кандидатов]». 

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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