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Аналитик: Цепкало решил испугать Ермошину бумажным тигром

Андрей Елисеев — об угрозе экс-главы ПВТ обжаловать зарезанные подписи в Страсбургском суде.


 «Валерий Цепкало решил испугать главу ЦИК Ермошину бумажным тигром и пригрозил обжаловать зарезанные подписи в Страсбургский суд. Можно было бы оставить это красноречивое заявление без комментариев, — написал представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. — Особенно принимая во внимание, что Цепкало бывший дипломат и должен быть в курсе базовых вещей в сфере международного и европейского права».

Эксперт напоминает, что Беларусь не входит в Совет Европы. Белорусы могут жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) только на действия властей стран Совета Европы.

«А даже если бы на Беларусь юрисдикция ЕСПЧ распространялась, то жалоба Цепкало рассматривалась бы там годами, даже если бы ее приняли в категорию очень важных дел, — поясняет Андрей Елисеев.

Что касается Комитета ООН по правам человека, то туда жалобы по поводу нарушения определенных прав Цепкало теоретически подать может. Но белорусские власти принципиально не признают решения Комитета обязательными к исполнению.

Яркий пример — дело Михаила Маринича. В 2010 году Комитет установил нарушения Беларусью своих международных обязательств, признал его судебное дело политической расправой, и поставил выплатить Мариничу компенсацию. Минск это полностью проигнорировал.

Как сказал бывший министр внутренних дел Беларуси Кулешов, комментируя другое резонансное дело белорусов в Комитете, «Я не живу по законам ООН»». «Валерий Цепкало решил испугать главу ЦИК Ермошину бумажным тигром и пригрозил обжаловать зарезанные подписи в Страсбургский суд. Можно было бы оставить это красноречивое заявление без комментариев, — написал представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. — Особенно принимая во внимание, что Цепкало бывший дипломат и должен быть в курсе базовых вещей в сфере международного и европейского права».


Эксперт напоминает, что Беларусь не входит в Совет Европы. Белорусы могут жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) только на действия властей стран Совета Европы.

«А даже если бы на Беларусь юрисдикция ЕСПЧ распространялась, то жалоба Цепкало рассматривалась бы там годами, даже если бы ее приняли в категорию очень важных дел, — поясняет Андрей Елисеев.

Что касается Комитета ООН по правам человека, то туда жалобы по поводу нарушения определенных прав Цепкало теоретически подать может. Но белорусские власти принципиально не признают решения Комитета обязательными к исполнению.

Яркий пример — дело Михаила Маринича. В 2010 году Комитет установил нарушения Беларусью своих международных обязательств, признал его судебное дело политической расправой, и поставил выплатить Мариничу компенсацию. Минск это полностью проигнорировал.

Как сказал бывший министр внутренних дел Беларуси Кулешов, комментируя другое резонансное дело белорусов в Комитете, «Я не живу по законам ООН»».
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