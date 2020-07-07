Штаб Бабарико не согласен с ответами на жалобы избиркомов

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На прошлой неделе ЦИК объявил недействительными почти 200 000 подписей, оставленных за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Его штаб не согласился с этим решением и подал жалобы в комиссии по выборам, пишет "Солидарность"





В штабе рассказали , какую позицию занимают комиссии по выборам:





«Гражданин не имеет права получить ответ на запрос о том, признана ли его подпись недостоверной и на каком основании. Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты имеет право только кандидат в президенты.





Гражданин (включая представителей кандидата в президенты) не вправе обжаловать протокол, составленный районной комиссией, т.к. данный документ не является решением».





Штаб Виктора Бабрико не согласен с такой интерпретацией правовых норм. В сообщении штаба отмечается, что граждане имеют право на информацию о своей подписи. Для того, чтобы ответить, была ли подпись признана недостоверной, комиссии достаточно свериться с Актом, который составлен в трех экземплярах, и должен иметься и в районной, в и областной, и в Центральной комиссии.









Юристы штаба считают, что неправомерные отказы в рассмотрении поданных заявлений и жалоб могут быть обжалованы в суд после обжалования в вышестоящую комиссию.





На сайте Виктора Бабарико предлагают готовые формы, в которых прописаны алгоритмы, как выяснить, признали ли достоверной вашу подпись и как обжаловать решение районной комиссии.