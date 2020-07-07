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Штаб Бабарико не согласен с ответами на жалобы избиркомов

Штаб Виктора Бабарико подвел итоги рассмотрения жалоб и предлагает, что еще можно сделать, чтобы проверить и защитить свою подпись.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На прошлой неделе ЦИК объявил недействительными почти 200 000 подписей, оставленных за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Его штаб не согласился с этим решением и подал жалобы в комиссии по выборам, пишет "Солидарность".

В штабе рассказали, какую позицию занимают комиссии по выборам:

«Гражданин не имеет права получить ответ на запрос о том, признана ли его подпись недостоверной и на каком основании. Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты имеет право только кандидат в президенты.

Гражданин (включая представителей кандидата в президенты) не вправе обжаловать протокол, составленный районной комиссией, т.к. данный документ не является решением».

Штаб Виктора Бабрико не согласен с такой интерпретацией правовых норм. В сообщении штаба отмечается, что граждане имеют право на информацию о своей подписи. Для того, чтобы ответить, была ли подпись признана недостоверной, комиссии достаточно свериться с Актом, который составлен в трех экземплярах, и должен иметься и в районной, в и областной, и в Центральной комиссии.


Юристы штаба считают, что неправомерные отказы в рассмотрении поданных заявлений и жалоб могут быть обжалованы в суд после обжалования в вышестоящую комиссию.

На сайте Виктора Бабарико предлагают готовые формы, в которых прописаны  алгоритмы, как выяснить, признали ли достоверной вашу подпись и как обжаловать решение районной комиссии.
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