Андрей Дмитриев / Еврорадио





Дмитриев считает, что столичные власти определили слишком мало мест для проведения массовых мероприятий во время предвыборной агитации, передает "Еврорадио"





25 июня Мингорисполком определил всего шесть мест, где будут разрешены агитация и митинги. И ни одно из них не находится в центре! В перечне разрешённых мест: парк Дружбы Народов, центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, площадка возле фонтана в Киевском сквере на улице Каховской, площадка при входе в парк имени Грековой на улице Малинина, сквер Жукова и Тучинский сквер.





—Вдумайтесь, на двухмиллионный Минск агитировать разрешили в шести местах. Это парки на окраине города, то есть чтобы вы вообще не видели альтернативных кандидатов. Есть города, где вообще забыли определить места для агитации! Поэтому мы по всей стране обжалуем эти решения, — сказал Дмитриев во время видеообращения к избирателям.









Он призвал граждан обращаться в суды и защищать свое право на честные выборы. 7 июля сопредседатель общественного объединения "Говори правду" обещает выложить шаблон заявления, чтобы каждый смог подать его в соответствующие органы.





— Власть сегодня хочет, чтобы выборы были просто переназначением Лукашенко, а мы хотим, чтобы это были честные выборы с избранием нового президента Беларуси, — добавил Дмитриев.