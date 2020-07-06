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В Витебске задержан активист Владимир Кийко

В Витебске шестого июля задержали координатора Белорусского национального конгресса по области, члена "Народной грамады" Владимира Кийко.

Владимир Кийко. Фото "Витебская Весна"

В Витебске шестого июля задержали координатора Белорусского национального конгресса по области, члена "Народной грамады" Владимира Кийко. На него составили протокол административного правонарушения по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Известно, что его оставляют в изоляторе временного содержания до суда, который вероятно состоится седьмого июля. За какое конкретно правонарушение задержан Владимир Кийко, выясняется.

Последний раз активиста привлекали к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в январе этого года - за участие в декабрьской акции в поддержку независимости. Он получил максимально возможный штраф в размере 1350 рублей (50 базовых величин).
spring96.org
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