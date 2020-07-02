Amnesty International объявила акцию срочной помощи Павлу Северинцу

"Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении под стражей с ветераном белорусской оппозиции Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец – узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность. Присоединяйтесь к нашей акции срочной помощи, чтобы добиться его освобождения!", — говорится на сайте организации.













Правозащитники отмечают, что сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" держат в карцере, не дают встретиться с адвокатом, пишет interfax.by

"Amnesty International обращается к властям Беларуси с призывом немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека", - говорится в сообщении.









Как сообщалось, Северинец отбывает административный арест за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Сначала политик был осужден на 15 суток, потом получил еще два аналогичных протокола. 18 июня суд назначил Северинцу еще 15 суток административного ареста. Также сопредседатель БХД не отбыл сутки, присужденные ему ранее за участие в акциях против интеграции с Россией.



