Денис Мельянцов. Фото: Еврорадио





Денис Мельянцов раскритиковал восприятие проходящих президентских выборов с эмоцией «никогда такого не было».





Политолог отметил, что следит за выборами с президентской кампании-2001.





– И вот что меня каждый раз озадачивает, так это что каждая новая кампания неизменно презентуется участниками как уникальная, беспрецедентная, «никогда такого не было» и т.п., – написал Денис Мельянцов. – Такие эмоции вполне понятны для неофитов, которых увлекает новый опыт, и для которых должна быть своя «плошча» для выпускания пара и заземления «фейсом об тэйбл». Но вот когда этим грешат вполне себе состоявшиеся, образованные и достаточно опытные люди – у меня это вызывает искреннее удивление.





Политолог поражен тем, что есть люди, которые поверили в то, что рейтинг Лукашенко составляет 3%.





Он считает, что эти выборы в целом проходят по вполне стандартному сценарию, который включает «лом» в виде государственной машины для ликвидации угрозы на стадии ростков.





– Судя по реакции главных оппонентов, никто из них не готов на реальное политическое противостояние и борьбу за реальную власть. Да и нет для него соответствующих условий (например, раскола в элитах). А значит это все в пользу бедных было. И закончится этак кампания в худшем случае как в 2010 году, а в лучшем – как в 2015-м, – считает политолог.









Напомним, еще до окончания сбора подписей по выдвижению в президенты за решетку был отправлен Виктор Бабарико – вместе с сыном Эдуардом. Банкира обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, даче взятки, отмывании средств.





Процедура регистрация кандидатов в президенты еще не завершена, но, видимо, из предвыборной гонки исключают Валерия Цепкало. При проверке избиркомы забраковали более половины собранных за него подписей.





Александр Лукашенко недавно признался, что он «дал сигнал» по блогеру Сергею Тихановскому, который теперь также находится за решеткой.











