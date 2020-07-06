Ермошина: ЦИК направил в налоговую запросы по Лукашенко и его супруге

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина отмечает, что пока избирательная кампания, хотя и отличается определенной нестабильностью, но укладывается в календарные сроки.

По ее словам, сейчас идет этап проверки документов для регистрации кандидатов. В ЦИКе находятся бумаги семи потенциальных кандидатов, в числе которых действующий глава государства.





Александру Лукашенко и его супруге", – "Сегодня мы направили запросы в соответствующие органы пои его супруге", – сообщила Sputnik Ермошина в понедельник, отвечая на вопрос, как проходит этап регистрации.





По ее словам, это было сделано в соответствии с законодательством: такие запросы по всем претендентам на президентский пост направляются в Министерство по налогам и сборам, в Госкомитет по имуществу, Департамент по ценным бумагам, ГАИ.





Она сообщила, что информация о том, кто зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, будет принята на заседании Центризбиркома 14 июля. "Оно, как и предыдущие заседания, пройдет в режиме онлайн", – сказала Ермошина.

О наблюдателях

Глава ЦИК также сообщила, что решение о приглашении международных наблюдателей на эти президентские выборы будет приниматься после даты регистрации кандидатов.

Ермошина напомнила, что приглашения международным структурам принять участие в наблюдении за выборами направляет внешнеполитическое ведомство. Как ранее сообщал Sputnik, вопрос приглашения наблюдателей из-за рубежа на выборы рассматривается в контексте пандемии коронавируса.

"Неровный" ход

Председатель ЦИК считает президентскую кампанию 2020 года достаточно особенной и нестабильной.





"Ход избирательной кампании я оцениваю как неровный. Сказать, что она разворачивается стабильно, как к примеру, это было пять лет назад, не приходится, потому что сейчас иные участники президентской кампании", – сказала Ермошина.

По ее словам, на этапе подачи документов на регистрацию и регистрации кандидатов "состояние достаточно спокойное, может быть, даже и вялое". "Это может быть связано с тем, что еще не начался период предвыборной агитации. По крайней мере все мероприятия, которые должны были пройти, они проходят в установленные календарные сроки", – уточнила собеседник Sputnik.

Как 20 лет назад

Ермошина считает, что нынешняя президентская кампания очень похожа на президентские выборы почти 20-летней давности.





"Многие сравнивают ее с выборами 2010 года. Но я бы все-таки сравнила с выборами 2001 года. Почему? В 2010 году участниками (президентской гонки – Sputnik) являлись представители политических партий. А в 2001 году, как и сейчас – это совершенно разные люди, даже бывшие чиновники и соратники главы государства, ушедшие в оппозицию и не связанные с партиями", – сказала Ермошина.

"На первом этапе, до момента регистрации кандидатов, эти две избирательные кампании – 2001 и 2020 годов – близки друг к другу. А сравнивают с 2010 годом, потому плохо помнят события 2001 года", – отметила глава ЦИК.





Она напомнила, что в 2001-м в "сухом остатке" осталось только три кандидата в президенты. "Их было четыре. Но потом господин Домаш снял свою кандидатуру в поддержку господина Гончарика. Государство в этом не участвовало вообще. Это было их внутренне соглашение друг с другом", – сказала Ермошина.

Виртуальная реальность

Говоря о схожести двух президентских кампаний, между которыми почти 20 лет, она назвала существенное их отличие. "В нынешней кампании определяющую роль играет не так называемая личная агитация – лицо в лицо, а агитация виртуальная. И главное отличие этой избирательной кампании – это подавляющее влияние на поведение избирателей интернет ресурсов", – отметила глава ЦИК.





По ее словам, ни в 2010 году, ни в 2015 году такого не было.





"Сейчас, по сути, все осуществляется внутри той самой мировой паутины. И взаимоотношения, и агитация, и подбор персонала для выдвижения, и симпатии, и антипатии приобретаются там", – сказала Ермошина.

По ее словам, даже обращения к ЦИК и ответы комиссии, если они носят массовый характер, даются общие в электронном виде и размещаются на сайте.





Эфемерная угроза

Ермошина также ответила на вопрос о том, как она относится к заявлениям некоторых участников избирательной кампании о намерении обратиться в европейские структуры в случае нерегистрации кандидатами.





"В отношении меня угроза (стать невъездной в Евросоюз – Sputnik) эфемерная. Я уже дальше России не выезжаю", – сказала глава ЦИК (Ермошина долгое время находилась в списке белорусских чиновников, которых не пускали в ЕС).





"А что касается обращения в Европейский суд – пусть обращаются. Европейский суд не вправе оценивать наше законодательство. Он не может рассматривать подобные заявления. Он может оценивать, если, к примеру, не соблюден судебный порядок рассмотрения заявлений (незарегистрированных кандидатов – Sputnik)", – сказала Ермошина и добавила, что все претенденты в кандидаты по закону имеют право обратиться в суд, чтобы обжаловать в установленном порядке решение ЦИК.









Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.